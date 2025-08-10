Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La: Vận động, quản lý và sử dụng nguồn quỹ quyên góp, ủng hộ khắc phục thiệt hại
10/08/2025 18:32 GMT +7
Báo cáo Công tác vận động, quản lý và sử dụng nguồn quỹ quyên góp, ủng hộ khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn tỉnh Sơn La
Báo cáo số 268/BC-MTTQ-BTT ngày 8/8/2025 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La về công tác vận động, quản lý và sử dụng nguồn quỹ quyên góp, ủng hộ khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn tỉnh Sơn La từ ngày 29/7 đến 08/8/2025.
Phụ lục số 01; số 02; số 03 kèm báo cáo.
Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn tỉnh Sơn La
Trận lũ lịch sử trên dòng sông Mã ngày 1/8, gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân các xã dọc bên bờ sông đoạn địa qua địa bàn tỉnh Sơn La. Theo thống kê ban đầu, mưa lũ làm 854 nhà bị ảnh hưởng, trong đó, 64 hộ phải dời khẩn cấp; 5 nhà bị lũ cuốn trôi, 772 nhà bị ngập, 12 nhà thiệt hại dưới 30%.
Nhiều tài sản của nhân dân bị lũ cuốn trôi, ngập nặng dẫn đến hư hỏng, đặc biệt trung tâm xã Sông Mã. Mưa lũ cũng cuốn trôi 1 cầu cứng; 3 cầu treo; làm 1 cầu cứng bị hư hỏng nặng; nhiều đoạn trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, bản bị ách tắc hư hỏng.
Hệ thống điện, thông tin liên lạc, giao thông bị gián đoạn; nhiều diện tích lúa và hoa màu bị sạt lở, ngập, vùi lấp đang được rà soát, thống kê..., ước tính thiệt hại khoảng 365 tỷ đồng.
Màu xanh áo lính thắp lên hy vọng nơi vùng lũ sông Mã
Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ khẩn trương giúp người dân Sông Mã khắc phục hậu quả mưa lũ
Trước tình hình thiệt hại do mưa lũ, các lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã đồng loạt ra quân, khẩn trương hỗ trợ người dân Sông Mã dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa lũ.
Sơn La: Chợ Sông Mã bị ngập trong nước lũ, hơn 300 hộ kinh doanh bị thiệt hại
Mưa lớn kéo dài cùng với việc xả lũ của thủy điện đã gây ra ngập lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến khoảng 750 hộ dân, hộ kinh doanh tại chợ Sông Mã.
Lũ sông Mã lên cao, thuỷ điện xả nước, nhiều bản ngập và cô lập
Mực nước sông Mã đoạn đi qua địa bàn tỉnh Sơn La dâng cao sau khi các thủy điện tại tỉnh Điện Biên xả điều tiết nước gây ngập lụt nghiêm trọng, cô lập nhiều bản, làng và khiến địa phương di dời khẩn cấp nhiều hộ dân.