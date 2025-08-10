Nông thôn Tây Bắc: Bảo vệ và phát triển rừng bền vững
Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Sơn La, người dân vùng nông thôn Tây Bắc này không chỉ có thêm thu nhập ổn định mà còn nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ rừng.
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La thực hiện tốt chính sách chi trả
Nhờ triển khai hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), người dân vùng thụ hưởng không chỉ có thêm thu nhập ổn định mà còn nâng cao nhận thức trong công tác bảo vệ rừng, nhiều công trình dân sinh thiết thực được đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại địa phương.
Theo lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La, việc rà soát diện tích rừng cung ứng DVMTR đã được thực hiện nghiêm túc, minh bạch và đúng quy định. Quỹ đã chủ động thông báo diện tích nghi ngờ biến động đến các chủ rừng để phối hợp xác minh, đảm bảo tính chính xác và khách quan.
Năm 2025, toàn tỉnh Sơn La có hơn 550.000 ha rừng đủ điều kiện chi trả DVMTR, chiếm gần 82% tổng diện tích rừng toàn tỉnh – một con số cho thấy sự nỗ lực rất lớn trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, Quỹ Bảo
vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La đã thu được hơn 60 tỷ đồng từ nguồn chi trả
DVMTR. Đồng thời, Quỹ đã tổ chức chi trả hơn 201 tỷ đồng (bao gồm cả nguồn thu
năm 2024) đến trên 40.000 chủ rừng thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng, đảm bảo nhanh chóng, công khai, minh bạch và được người dân đồng tình, ủng hộ.
Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Sơn La đang từng bước khẳng định hiệu quả thiết thực, không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mà còn nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ "lá phổi xanh" của tỉnh, hướng đến mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập lực lượng kiểm lâm Sơn La
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La (Sở NN&PTNT tỉnh Sơn La) vừa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Sơn La (21/5/1974- 21/5/2024).
Kiểm lâm Sơn La không ngừng nỗ lực, kiên trì bảo vệ và phát triển rừng
50 năm qua, lực lượng Kiểm lâm tỉnh Sơn La đã không ngừng nỗ lực, kiên trì bảo vệ và phát triển rừng. Những việc làm thiết thực, tràn đầy tâm huyết của cán bộ, công chức, viên chức trong lực lượng đã góp phần bảo vệ "lá phổi xanh" nơi vùng cao Sơn La.
Kiểm lâm Sơn La: Làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La triển khai nhiều giải pháp tích cực trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.
Kiểm Lâm Sơn La: Chủ động PCCCR trong mùa nắng nóng
Theo dự báo, thời tiết trên địa bàn tỉnh Sơn La diễn biến phức tạp, nguy cơ cháy rừng cao, để chủ động phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) hiệu quả, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La đã tập trung triển khai các biện pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra.