Phiên chợ vùng cao Co Mạ sẽ diễn ra vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tết Độc lập ở xã vùng cao Co Mạ (Sơn La) thu hút hàng nghìn người dân, du khách tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Mùa Xuân.

UBND xã Co Mạ, tỉnh Sơn La vừa ban hành kế hoạch tổ chức "Phiên chợ vùng cao Co Mạ năm 2025".

Theo đó, từ ngày 1-2/9/2025, tại khu vực chợ trung tâm xã Co Mạ, tỉnh Sơn La sẽ diễn ra "Phiên chợ vùng cao Co Mạ" năm 2025, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Phiên chợ diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn và ý nghĩa.

Điểm nhấn của "Phiên chợ vùng cao Co Mạ" năm nay sẽ diễn ra các hoạt động, gồm: Trưng bày sản phẩm nông sản, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực truyền thống... với quy mô 40 gian hàng.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, như trình diễn trang phục truyền thống của các dân tộc; các trò chơi dân gian kéo co, đẩy gậy, ném pao, tung còn...

Phiên chợ vùng cao Co Mạ năm 2025 sẽ được tổ chức tại khu vực chợ trung tâm xã Co Mạ. Ảnh: Mùa Xuân.

"Phiên chợ vùng cao Co Mạ" là nơi trưng bày và giới thiệu các sản phẩm nông sản, hàng hóa OCOP đặc trưng của địa phương, giúp bà con vùng cao có cơ hội quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường.

Đồng thời, đây cũng là dịp để các dân tộc anh em trên địa bàn xã Co Mạ và các vùng lân cận giao lưu, giới thiệu những nét văn hóa truyền thống độc đáo thông qua các trò chơi dân gian và các tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Cùng với đó, sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 còn là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ôn lại truyền thống anh hùng, hun đúc tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tin và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Ông Thào A Của, Phó Chủ tịch UBND xã Co Mạ, tỉnh Sơn La cho biết: Việc tổ chức Phiên chợ vùng cao Co Mạ vào dịp 2/9 đã được duy trì hơn chục năm nay. Đây không chỉ là dịp để người dân giao lưu văn hóa, thể thao, mà còn là cơ hội để giới thiệu những sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương đến với du khách gần xa.

Qua đó, chúng tôi muốn quảng bá hình ảnh một Co Mạ đang vươn mình phát triển, đồng thời, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp ở vùng cao



Xã Co Mạ, tỉnh Sơn La được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số các xã Co Mạ, Co Tòng, Pá Lông thuộc huyện Thuận Châu cũ. Xã có tổng diện tích tự nhiên là 214,28km2, với 33 bản và 2.873 hộ, 14.542 nhân khẩu.