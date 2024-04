Giá lợn hơi toàn quốc đồng loạt tăng, miền Bắc đã xuất hiện giá 63.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 19/04/2024, toàn quốc lên nhanh. Thị trường tăng nhiều tỉnh từ Bắc vào Nam, đặc biệt tại miền Bắc đã xuất hiện giá 63.000 đồng/kg ở Hà Nội và Hải Dương...

Giá lợn hơi ngày 19/4 tăng trưởng tốt

Giá lợn hơi hôm nay 19/04/2024, toàn quốc lên nhanh. Thị trường tăng nhiều tỉnh từ Bắc vào Nam, đặc biệt tại miền Bắc đã xuất hiện giá 63.000 đồng/kg ở Hà Nội và Hải Dương, các tỉnh còn lại trong vùng đều giao dịch ở đầu giá số 6, nâng mức giá lợn hơi trung bình lên 61.800 đồng/kg.

Giá lợn hơi tại miền Nam cũng đồng loạt tăng, nhiều tỉnh mang giá cao 62.000 đồng/kg: Đồng Nai, Bình Thuận, Đồng Tháp,... giá lợn hơi được thu mua tại các địa phương còn lại cũng nằm ở mức tốt từ 60.000 đồng/kg trở lên.

Kết thúc quý I/2024, ngành chăn nuôi cả nước ghi nhận các số liệu tăng trưởng khá tích cực. Giá trị xuất khẩu của các sản phẩm chăn nuôi tăng 4,8% so với năm 2023. Áp lực cho các doanh nghiệp chăn nuôi cũng hạ nhiệt nhờ mức giảm của chi phí nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Việc giá nguyên liệu thế giới giảm mạnh đã đóng góp cho mức tăng trưởng của ngành chăn nuôi trong quý I/2024. Tuy nhiên, nhiều dự báo của các chuyên gia trong ngành cho thấy rủi ro tiềm ẩn từ đây đến cuối năm vẫn còn rất lớn trong bối cảnh xung đột trên thế giới vẫn liên tiếp xảy ra, trong đó có thể tính tới khả năng đứt gãy nguồn cung, chi phí logistics tăng cao, giá nguyên liệu tăng trở lại...

Trên thị trường, giá lợn hơi Trung Quốc hôm nay đứng ở mức thấp, chỉ 53.100 đồng/kg. Trong khi đó, giá lợn CP đứng ở mức 63.000 đồng/kg trên toàn quốc. Trung Quốc đặt mục tiêu xuất khẩu lợn sống trong năm 2024 dự kiến sẽ đạt 1,14 triệu con, tăng khoảng 100.000 tấn so với năm 2023.

Dư luận đặt câu hỏi, việc tăng xuất khẩu lợn của Trung Quốc có thể tác động tới thị trường và giá lợn Việt Nam hay không?. Ông Nguyễn Văn Trọng - Nguyên Phó Cục trưởng, Cục Chăn nuôi - cho hay, hiện tại Việt Nam chủ yếu nhập khẩu thịt đông lạnh chính ngạch nhưng chủ yếu dùng cho chế biến, thay vì tiêu thụ ở các chợ truyền thống.

Tuy nhiên, việc đàn lợn của Trung Quốc chiếm 50% thế giới nên không thể nói hoàn toàn không ảnh hưởng đến Việt Nam, thay vào đó sẽ ảnh hướng gián tiếp. Nếu Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu, đồng nghĩa giá lợn hơi trên toàn thế giới sẽ chịu áp lực giảm. Điều này dẫn đến giá nhập khẩu chính ngạch của Việt Nam từ các nước trên thế giới giảm xuống, ảnh hưởng đến thị trường nội địa.

Theo dự báo của USDA, năm 2024, sản lượng lợn của Trung Quốc dự kiến đạt 695 triệu con, giảm 3% so với năm 2023 do đàn lợn nái năm 2023 giảm so với năm 2022 vì Trung Quốc giết mổ hàng loạt do giá lợn thấp cùng với dịch bệnh dai dẳng trong năm 2023.

Xuất khẩu lợn sống năm 2024 của Trung Quốc dự kiến sẽ đạt 1,14 triệu con. Hồng Kông và Macao sẽ vẫn là những thị trường hàng đầu về xuất khẩu lợn sống của Trung Quốc. Xuất khẩu thịt lợn năm 2024 của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng nhẹ lên mức 100 nghìn tấn. Hồng Kông và Nhật Bản là hai thị trường xuất khẩu chính của các sản phẩm thịt lợn.

Sản lượng thịt lợn năm 2024 của Trung Quốc được dự báo sẽ giảm 3% do số lượng giết mổ ít hơn và lượng lợn tồn cũng như trọng lượng giết mổ của lợn vỗ béo thấp hơn.

Tiêu thụ thịt lợn năm 2024 của Trung Quốc dự kiến sẽ đạt 57,8 triệu tấn, giảm 3% so với năm trước, chủ yếu do kinh tế trì trệ. Mặc dù thịt lợn là một loại thịt cơ bản tại Trung Quốc, nhưng nhu cầu về các sản phẩm từ thịt lợn đã giảm khi nền kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức vào năm 2024.

Nhập khẩu lợn sống năm 2024 của Trung Quốc dự kiến sẽ đạt 7.000 con, giảm so với năm 2023 do khó khăn tài chính và giá thấp tiếp tục gây áp lực cho các nhà chăn nuôi, nhập khẩu chủ yếu từ Mỹ, Đan Mạch và Pháp.

Nhập khẩu thịt lợn năm 2024 của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng nhẹ lên 1,95 triệu tấn để bù đắp cho sự sụt giảm sản lượng thịt lợn nội địa. Đàn lợn tồn cao vào cuối năm 2023 được chuyển sang năm 2024 sẽ làm giảm nhập khẩu cho đến khi nguồn cung giảm bớt. Các nhà cung cấp thịt lợn chính cho Trung Quốc là Tây Ban Nha, Brazil, Đan Mạch, Hà Lan, Canada và Mỹ.