Giá cà phê đồng loạt bật tăng, 'nóng' thông tin nguồn cung từ Việt Nam và Brazil

Giá cà phê thế giới hôm nay, Robusta giữ được đà tăng, Arabica hồi phục mạnh. Giá cà phê trong nước hôm nay 17/12 giao dịch trong khoảng 123.200 - 125.000 đồng/kg. Đầu cơ tăng mua trên sàn trước lo ngại vụ mùa ở Brazil và diễn biến thời tiết thất thường tại các vùng trồng cà phê trọng điểm của Việt Nam.

Giá cà phê hôm nay 17/12: Đồng loạt tăng trên các sàn giao dịch

Tại sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 1/2025 tiếp tục tăng nhẹ 0,4% (21 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, lên mức 5.230 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2025 tăng 0,37% (19 USD/tấn), đứng ở mức 5.203 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica tăng mạnh trở lại sau khi giảm vào cuối tuần trước. Theo đó, hợp đồng giao tháng 3/2025 tăng tới 2,47% (7,9 US cent/pound), lên mức 327,4 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2025 cũng tăng 2,4% (7,6 US cent/pound), đứng ở mức 324,65 US cent/pound.

Trong nước, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên dao động ở mức 123.200 – 125.000 đồng/kg, tăng 700 – 800 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Cụ thể, các thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 125.000 đồng/kg, tăng 800 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai cũng tăng 800 đồng/kg, lên 124.800 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá cà phê tăng 700 đồng/kg và được giao dịch ở mức 123.200 đồng/kg.

Thị trường cà phê đứng trước những thông tin trái chiều về nguồn cung từ hai nước sản xuất chủ chốt là Brazil và Việt Nam.

Tại Brazil, dự báo về sản lượng cà phê Arabica niên vụ 2025 - 2026 đang biến động mạnh. Công ty Neuman Gruppe ước tính sản lượng có thể đạt 40 triệu bao, vượt xa mức 34,4 triệu bao mà Volcafe đưa ra chỉ một ngày trước, sau khi Volcafe vừa điều chỉnh giảm 11 triệu bao so với dự báo trước đó. Cơ quan nghiên cứu Expana dự đoán sản lượng cà phê Brazil trong niên vụ 2025 - 2026 sẽ tăng nhẹ, nhưng vẫn chưa chạm mốc 70 triệu bao (quy đổi 60 kg/bao).

Tại Việt Nam, nhiều tổ chức đang đưa ra những nhận định tích cực hơn về sản lượng cà phê niên vụ 2024 - 2025. Tuy vậy, lượng xuất khẩu trong giai đoạn đầu niên vụ còn thấp, tạo ra tâm lý lo ngại về sự thiếu hụt nguồn cung. Chính điều này góp phần duy trì mức giá cà phê ở ngưỡng cao.

Tomas Araujo, một nhà môi giới của StoneX cho biết, hầu hết các ước tính về sản lượng cà phê của Brazil trong niên vụ 2024/25 đều nằm trong khoảng 38 - 42 triệu bao, và vẫn còn nhiều điều không chắc chắn về tác động của hạn hán năm nay đối với vụ mùa.

Các công ty rang xay cà phê hàng đầu của Brazil bao gồm JDE Peet's, một trong những công ty cà phê lớn nhất thế giới, sẽ tăng giá trong nước từ đầu năm 2025, sau khi thời tiết bất lợi khiến giá hạt cà phê thô tăng đột biến. JDE Peet's sẽ tăng giá cà phê trung bình 30% vào năm 2025; 3 Coracoes sẽ tăng giá 11% vào ngày 01/01/2025 sau khi đã tăng 10% vào tháng 12/2024; Melitta, một công ty rang xay lớn khác của Brazil, đã tăng giá 25% vào ngày 3/12/2024.

Brazil là quốc gia tiêu thụ cà phê lớn thứ hai thế giới sau Mỹ. Tuy nhiên, các thương nhân cho biết, các công ty cà phê đa quốc gia cũng sẽ tìm cách tăng giá ở các thị trường khác. Nhiều công ty trong số đó sẽ tăng giá vào cuối tháng 12 này hoặc đầu năm sau khi hợp đồng dài hạn với các nhà bán lẻ hết hạn.

Trước những động thái này, một nhà giao dịch cà phê có trụ sở tại châu Âu cho biết, một số nhà rang xay cà phê lớn ở châu Âu đã lên kế hoạch tăng 10% vào cuối tháng 12/2024 hoặc đầu tháng 1/2025 tới đây.

USDA kỳ vọng vụ mùa cà phê robusta của Việt Nam sẽ hồi phục lên mức 29 triệu bao trong niên vụ 2024/25, từ mức 26,5 triệu bao trong niên vụ trước.