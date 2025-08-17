Ông Lý Văn Dư, thôn Tân Lập, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang kiểm tra đàn ong của gia đình. Ảnh: Mùa Xuân.

Thành quả ngọt ngào từ nuôi ong rừng lấy mật

Ở tuổi 61, với mái tóc bạc trắng, ông Lý Văn Dư, thôn Tân Lập, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang cũ) vẫn luôn miệt mài, nhiệt huyết chăm sóc tỷ mỉ đàn ong, như một người bạn tri kỷ, lắng nghe “tiếng nói” của ong để tạo ra những giọt mật tinh túy, mang về một cuộc sống đủ đầy và sung túc.

Trong câu chuyện với ông Dư, chúng tôi được nghe ông kể, khi mới tròn 20 tuổi, chàng thanh niên Lý Văn Dư cũng như nhiều thanh niên khác đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy phẩm chất "bộ đội Cụ Hồ", khi trở về quê hương, với ý chí không lùi bước trước khó khăn, sự đói nghèo. Nhìn những đàn ong rừng bay lượn, cần mẫn hút mật từ hoa rừng, ông Dư chợt nảy ra ý tưởng "Tại sao không thuần hóa chúng để chúng làm giàu cho mình"?

Với diện tích rừng đặc dụng Tân Trào rộng lớn, nguồn hoa tự nhiên dồi dào quanh năm, ông Dư tin rằng đây là một hướng đi đúng đắn.

Ông Dư bắt đầu công việc đầy thử thách thuần hoá ong rừng để nuôi lấy mật bằng cách tự mày mò, học hỏi qua từng năm.

Ông Dư chia sẻ: Để có bí quyết nuôi ong, tôi đã không ngại tìm kiếm những cuốn sách, lên mạng internet để nghiên cứu về phương pháp dạy nghề nuôi ong lấy mật. Bởi, muốn thành công không chỉ cần ý chí mà còn phải có kiến thức, phải thực sự thấu hiểu đời sống của loài ong.

Ông Lý Văn Dư, thôn Tân Lập, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang thu hoạch ong mật. Ảnh: NVCC.

"Muốn nuôi ong thành công, người chủ phải là “người bạn” của chúng. Phải hiểu con ong cần gì, muốn gì, và điều chỉnh môi trường sống cho phù hợp. Với tôi, mỗi thử thách trong nghề nuôi ong cũng giống như một nhiệm vụ cần phải hoàn thành, đòi hỏi sự nghiêm túc, tỉ mỉ và lòng quyết tâm cao độ". Ông Dư bộc bạch.



Khu vườn của ông Dư cách rừng đặc dụng Tân Trào không xa, tạo nên môi trường lý tưởng để nuôi gần 100 đàn ong. Nguồn thức ăn của ong hoàn toàn tự nhiên từ các loại hoa rừng đặc trưng như hoa phách tím, lim xẹt, chân chim, ba lá, lau thau, muống rừng…

Điều này không chỉ giúp giảm chi phí nuôi mà còn tạo ra mật ong chất lượng cao, thơm ngon tuyệt hảo.

Cầu cho ong làm mật được ông Dư làm từ những miếng gỗ hình vuông cho ong thích nghi. Ảnh: NVCC.

Theo ông Dư vào mùa hoa, mỗi thùng chỉ nên để 4 cầu để đảm bảo năng suất, còn khi hết hoa, phải rút bớt chỉ còn 2 cầu để đàn ong ở lại tổ. Sự điều chỉnh tinh tế này không chỉ giúp duy trì sự sống cho đàn ong mà còn đảm bảo chất lượng mật được ổn định.

Với sự cần cù, chịu khó, mỗi đàn ong đã mang lại cho ông Dư sản lượng từ 10-12 lít mật/năm. Với khoảng 100 đàn ong rừng đang nuôi, mỗi năm gia đình ông thu về gần 1.000 lít mật ong. Với giá bán 200.000 đồng/lít, tổng thu nhập đạt gần 200 triệu đồng/năm.

Một con số đáng mơ ước đối với nhiều nông dân ở vùng quê nông thôn mới này. Nguồn thu nhập ổn định này đã giúp gia đình ông Dư có cuộc sống sung túc, làm được nhà mới kiên cố, khang trang, có điều kiện chăm lo cho con cái học hành chu đáo.

Xây dựng thương hiệu mật ong rừng chất lượng cao

Không chỉ dừng lại ở việc làm giàu cho bản thân, ông Dư nhận thấy, khi mật ong rừng Tân Trào ngày càng được biết đến, nguy cơ hàng giả, hàng nhái cũng sẽ xuất hiện.

Để bảo vệ thương hiệu và đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, ông đã chủ động bàn bạc với các hộ nuôi ong khác trong xã để cùng nhau thành lập HTX nuôi ong chất lượng cao Tân Trào.

Đây là một bước đi mang tính chiến lược, tạo ra sự liên kết giữa các hộ nuôi ong, giúp họ cùng nhau phát triển bền vững.

Sản phẩm mật ong Tân Trào được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Ảnh: NVCC.

Sau khi thành lập HTX, ông và các thành viên đã cùng nhau đăng ký nhãn hiệu “Mật ong Tân Trào”. Đây không chỉ là một cái tên, mà còn là lời cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.

Tiếp đó, HTX đã nỗ lực xây dựng sản phẩm ong mật và được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Chứng nhận này không chỉ khẳng định mật ong Tân Trào có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng cao mà còn đáp ứng các tiêu chuẩn về sản xuất, chế biến, tạo thêm niềm tin cho người tiêu dùng.

Câu chuyện của ông Lý Văn Dư là minh chứng rõ nét bằng ý chí của người lính, kinh nghiệm của người nông dân và sự hiểu biết về thiên nhiên, người nông dân vùng quê hương cách mạng Tân Trào vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.