Giá cà phê tiếp tục tăng mạnh tại các tỉnh Tây Nguyên, lo lắng chưa từng có về sản lượng cà phê

Giá cà phê trong nước hôm nay ở quanh mức 124.000 – 124.900 đồng/kg. Trên sàn gao dịch, giá Arabica đạt mức cao kỷ lục do lo lắng về triển vọng mùa vụ của Brazil, trong khi Robusta chỉ tăng nhẹ.

Cập nhật giá cà phê hôm nay (11/12)

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 1/2025 tăng 22 USD/tấn, ở mức 5.268 USD/tấn, giao tháng 3/2025 tăng 32 USD/tấn, ở mức 5.232 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3/2025 tăng 4,05 cent/lb, ở mức 334,15 cent/lb, giao tháng 5/2025 cent/lb, tăng 3,9 cent/lb, ở mức 331,55 cent/lb.

Cà phê trên sàn London tiếp tục giữ được đà tăng đã kích thích Arabica phục hồi trở lại.

Trong nước, giá cà phê hôm nay 11/12 trong khoảng 124.000 - 124.900 đồng/kg. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 124.000 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 124.700 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 124.600 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 124.900 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 124.700 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 124.700 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 124.700 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 124.500 đồng/kg.

Volcafe Ltd., một trong những nhà kinh doanh cà phê lớn nhất thế giới, đã hạ dự báo sản lượng cà phê Arabica của Brazil sau khi khảo sát cho thấy mức độ nghiêm trọng của hạn hán kéo dài tại quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới này.

Theo một báo cáo của Volcafe Ltd., Brazil được dự báo chỉ sản xuất 34,4 triệu bao cà phê Arabica trong vụ sắp tới, giảm khoảng 11 triệu bao so với ước tính vào tháng 9. Điều này khiến sản lượng cà phê toàn cầu có nguy cơ không đáp ứng đủ nhu cầu, dẫn đến mức thiếu hụt 8,5 triệu bao trong niên vụ 2025-2026. Nếu kịch bản này xảy ra, thì đây là năm thứ 5 liên tiếp xảy ra tình trạng thâm hụt - điều chưa từng xảy ra trong lịch sử.

“Brazil từng có tiềm năng đưa cung và cầu cà phê toàn cầu trở lại trạng thái dư thừa cần thiết. Tuy nhiên, kết quả từ chuyến khảo sát chỉ ra tỷ lệ thất bại trong nở hoa rất cao.”, Volcafe nhận định.

Ước tính này được dựa trên khảo sát tại 1.850 nông trại mẫu, cho thấy "tác động nghiêm trọng" của thời tiết đến cây cà phê. Hạn hán kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9 đã làm cạn kiệt độ ẩm trong đất, khiến cây rụng lá và không thể nở hoa. Những cây có nở hoa cũng không thể phát triển đầy đủ.

Triển vọng cho niên vụ 2025-2026 thậm chí còn tồi tệ hơn so với vụ hiện tại, khi sản lượng Arabica của Brazil dự kiến đạt 43,3 triệu bao, dẫn đến thâm hụt toàn cầu 5,5 triệu bao (1 bao nặng 60 kg).

Chuyên gia nhận định, sự bất thường của giá trên các sàn giao dịch cà phê do thị trường có nhiều yếu tố rủi ro, khiến các nhà xuất khẩu cà phê không bán trên sàn giao dịch hàng hoá nhiều, tạo cơ hội cho đầu cơ đẩy giá lên.

Trong năm 2024, giá cà phê đã tăng vọt tới 80% còn bởi lo ngại về triển vọng vụ mùa ở Việt Nam. Giá tăng giúp người nông dân tăng thêm thu nhập, nhưng cũng là thách thức đối với các nhà giao dịch. Ngoài ra, khi giá tăng lên sẽ khiến một số người uống cà phê chuyển sang loại rẻ hơn. Điển hình như doanh số bán hàng của Nestle NESN.S yếu kém và bị mất thị phần hồi đầu năm khi người uống cà phê chuyển sang các thương hiệu rẻ hơn.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2024/25 của Việt Nam đạt 30,1 triệu bao (loại 60kg), tăng 2,6 triệu bao so với niên vụ 2023/24. Sản lượng tăng kéo theo xuất khẩu dự kiến đạt 26,9 triệu bao, tăng 380.000 bao so với dự báo ban đầu của USDA và cao hơn 2,52 triệu bao so với vụ 2023/24.

Tổ chức Nghiên cứu Cà phê thế giới World Coffee Research (WCR) và Viện Khoa học Nông Lâm Tây Nguyên (Forestry Science Institute, WASI) vừa cùng công bố mối quan hệ đối tác mới vì mục tiêu tạo ra các giống cà phê robusta cải tiến nhằm đảm bảo sản lượng xuất khẩu cà phê Robusta lâu dài. Sự hợp tác này đánh dấu một bước tiến thú vị hướng đến việc thúc đẩy các đổi mới về cà phê nhằm giúp người nông dân Việt Nam cải thiện năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu khí hậu cũng như khả năng chống chịu sâu bệnh cho cà phê.

Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê robusta hàng đầu thế giới với khoảng 640.000 ha. Cà phê tạo ra hơn 5 tỷ USD doanh thu xuất khẩu trong vụ mùa năm 2023-2024 và chiếm hơn 12% GDP nông nghiệp của Việt Nam.