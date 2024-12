Giá cà phê hôm nay 9/12 trong khoảng 121.000 - 122.000 đồng/kg. Giá cà phê quay đầu giảm, sức nóng hạ nhiệt mạnh tại một loạt tỉnh Tây Nguyên, giá thấp nhất ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng...

Cập nhật giá cà phê hôm nay (9/12)

Phiên giao dịch ngày 9/12, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe London ổn định, kỳ hạn giao hàng tháng 1/2025 giao dịch tại 5.153 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 3/2025 giao dịch tại 5.116 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US New York ổn định, kỳ hạn giao hàng tháng 3/2025 giao dịch tại 330,25 Cent/lb. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 5/2025 giao dịch tại 327,60 Cent/lb. Khối lượng giao dịch cao.

Giá cà phê trong nước hôm nay 9/12 trong khoảng 121.000 - 122.000 đồng/kg. Giá cà phê quay đầu giảm, sức nóng hạ nhiệt mạnh tại một loạt tỉnh Tây Nguyên, giá thấp nhất ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng...

Ông Dương Đức Quang - Phó Tổng giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) nhận định, nguồn cung cà phê từ Việt Nam sẽ tăng dần từ nay đến đầu năm sau. Việc nông dân bán cà phê nhiều hơn và nguồn cung ổn định sẽ tạo áp lực giảm giá trong nước.

Trong nước, nhiều khả năng từ nay cho đến hết quý I/2025, giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam sẽ giảm so với hiện nay, dao động trong khoảng 100.000 đồng/kg. Lý do chủ yếu là nguồn cung cà phê từ Việt Nam sẽ tăng dần từ nay đến đầu năm sau và hoạt động xuất khẩu cà phê từ Việt Nam sẽ khởi sắc trở lại. Việc nông dân bán cà phê nhiều hơn và nguồn cung ổn định sẽ tạo áp lực giảm giá trong nước. Mặc dù vậy, giá cà phê vẫn có thể duy trì ở mức cao hơn so với các năm trước do sản lượng được dự báo vẫn giảm so với niên vụ 2023/24, nhưng sự giảm giá là hợp lý trong bối cảnh nguồn cung dồi dào hơn.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê dự báo sẽ giảm về khoảng 4.000 - 4.100 USD/tấn. Mức giá này phản ánh tình hình cung cấp cà phê ổn định hơn từ các quốc gia sản xuất lớn, đặc biệt là Việt Nam. Hơn thế, thị trường vẫn kỳ vọng lượng mưa tại các vùng trồng cà phê chính của Brazil sẽ có cải thiện và sản lượng cà phê niên vụ 2025-2026 có thể phục hồi phần nào. Đồng thời, nhu cầu nhập khẩu cà phê của các nước châu Âu cũng sẽ tạm lắng xuống khi quy định EUDR được hoãn thời điểm bắt đầu thi hành sang cuối năm 2025.

“Nhìn chung, mặc dù giá cà phê có thể giảm nhưng vẫn duy trì ở mức cao hơn so với các năm trước. Điều này cho thấy rằng thị trường cà phê đang trong một giai đoạn điều chỉnh hợp lý sau khi có sự tăng trưởng mạnh mẽ và cung - cầu vẫn sẽ là yếu tố cốt lõi quyết định đến sự biến động giá trong thời gian tới” - ông Quang cho hay.