Giá cà phê tăng kinh khủng tiếp hôm nay, Gia Lai, Đắk Lắk lên cao sát nút Lâm Đồng

Giá cà phê thế giới phục hồi mạnh, tăng nhanh sau cú đảo chiều trên toàn thị trường ngày hôm qua. Sắc xanh đang chiếm ưu thế trên tất cả các bảng giao dịch Arabica và Robusta. Giá cà phê trong nước tăng mạnh liên tiếp, hiên giao dịch trong khoảng 118.500 - 120.200 đồng/kg.

Cà phê tăng mạnh ngày thứ hai liên tiếp, Robusta đạt gần 4.900 USD/tấn

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 1/2025 tăng thêm 2,62% (tương ứng 125 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, lên mức 4.895 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 3/2025 tăng 2,57% (122 USD/tấn), đạt 4.873 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica hợp đồng giao tháng 3/2025 tăng mạnh hơn, lên tới 3,23% (9,8 US cent/pound) so với phiên giao dịch trước, lên mức 313,5 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2025 tăng 3,16% (9,55 US cent/pound), đứng ở mốc 311,3 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên bật tăng tiếp tại các địa phương. Mức giá cà phê trung bình hiện ở quanh mốc 120.100 đồng/kg tại khu vực Tây Nguyên.

Cụ thể: Giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk đạt 120.000 đồng/kg. Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng đạt 118.500 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê hôm nay tại Gia Lai đạt 120.000 đồng/kg. Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông đạt 120.200 đồng/kg.

Theo nhận định từ MXV (Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam), yếu tố đầu cơ - một đặc điểm nổi bật của thị trường cà phê phái sinh - đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giá cà phê tăng mạnh.

Sự tăng giá này không chỉ xuất phát từ tâm lý đầu cơ mà còn bị ảnh hưởng bởi nỗi lo kéo dài về thiếu hụt nguồn cung từ đầu năm 2024.

Tuy nhiên, MXV cho rằng, sau đợt tăng mạnh nhờ yếu tố đầu cơ, giá cà phê có thể đối mặt với sự điều chỉnh giảm mạnh khi quay về mức giá được xác định bởi nguyên lý cung - cầu.

Đặc biệt, khi Việt Nam bước vào giai đoạn tung nguồn cung vụ mới ra thị trường, giá cà phê trong nước có nguy cơ lao dốc nhanh hơn giá thế giới.

Việt Nam hiện giữ vững vị thứ hạng là quốc gia sản xuất cà phê robusta lớn nhất thế giới, đứng thứ 2 về sản lượng xuất khẩu, sau Brazil và ngày càng được thế giới biết đến, công nhận. Năm 2024, ngành hàng cà phê kỳ vọng đạt mốc giá trị xuất khẩu hơn 5,5 tỷ USD.

Theo số liệu từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 11 ước đạt 45 nghìn tấn, trị giá 262 triệu USD, giảm mạnh 62,1% về lượng và 26,5% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy nguồn cung chưa được đưa vào thị trường nhiều như những năm trước.

Luỹ kế 11 tháng năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu gần 1,2 triệu tấn cà phê, giảm 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nhờ giá ở mức cao nên kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng mạnh 32,8%, đạt kỷ lục 4,84 tỷ USD. Giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam trong 11 tháng đạt 4.037 USD/tấn, tăng 56,9% so với cùng kỳ. Tính riêng trong tháng 11 đạt 5.818 USD/tấn, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng đến 94% so với tháng 11/2023.