Giá cà phê vẫn nóng, Đắk Nông vượt Đắk Lắk có giá cà phê cao nhất hôm nay

Đầu tuần mới, giá cà phê trong nước điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, xuống dưới 130.000 đồng/kg. Mặc dù vậy, mức giá này vẫn cao hơn tới 2,1 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Cập nhật giá cà phê hôm nay (2/12)

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 1/2025 vẫn đang duy trì ở mức 5.409 USD/tấn, hợp đồng giao tháng 3/2025 chốt ở mốc 5.537 USD/tấn.

Còn trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica hợp đồng giao tháng 3/2025 chốt ở mốc 318 US cent/pound, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2025 là 315,5 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên cùng điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 128.500 – 129.500 đồng/kg.

Trong đó, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 129.500 đồng/kg. Giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai được điều chỉnh về mốc 129.000 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê đang được thu mua ở mức thấp nhất là 128.500 đồng/kg. Mặc dù giảm trong hai phiên giao dịch gần nhất nhưng giá cà phê trong nước vẫn đang cao hơn tới 2,1 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng kết tuần trước, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 1/2025 tăng 424 USD/tấn. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 3 tăng 18,45 Cent/lb.

Tuần trước, Arabica đã đạt mức cao nhất kể từ năm 1977. Năm 1977 là thời gian mà thị trường đã tăng lên rất mạnh, sau khi Brazil bị tác động của đợt sương giá tàn khốc năm 1975 gây ra tổn thất lớn về sản lượng.

Giá cà phê Robusta tuần qua đã có lúc chạm ngưỡng cao nhất trong lịch sử và Arabica cao nhất trong 47 năm do được hỗ trợ bởi thời tiết bất lợi tại Brazil và Việt Nam, hai nước trồng cà phê lớn nhất thế giới, đe dọa sản lượng cà phê toàn cầu.

Việc nông dân trồng cà phê tại Brazil và Việt Nam chần chừ bán ra với kỳ vọng giá tốt hơn cũng là một trong những nguyên nhân đẩy giá lên cao.

Giá cà phê tăng mạnh giữa mùa thu hoạch do ba yếu tố chính: Lo ngại về vụ mùa tại Brazil và Việt Nam, chi phí đầu vào tăng, và giá cước vận tải cao trong mùa cuối năm. Bên cạnh đó, tình hình địa chính trị toàn cầu khiến đầu cơ đổ vào các sàn hàng hóa, làm giá cà phê càng leo thang.

Dự báo sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2025/26 chỉ đạt 65,2 triệu bao, giảm 1,4% so với năm trước, do ảnh hưởng của thời tiết khô hạn kéo dài. Dù mưa tháng 10 đã giúp cây cà phê ra hoa, nhưng vẫn có rủi ro mất mùa. Theo dự báo, toàn cầu sẽ thiếu khoảng 2 triệu bao cà phê trong niên vụ 2024/25.