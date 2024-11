Giá cà phê đột ngột giảm cuối tuần, cà phê Đắk Lắk tụt xuống thấp gần bằng Lâm Đồng

Mặc dù giá cà phê phiên giao dịch cuối tuần ở hai sàn giảm, vì đồng Real của Brazil suy yếu, đã gây ra tình trạng bán thanh lý vị thế mua, tuy nhiên tổng kết trong tuần, cà phê vẫn được tính là tăng giá rất mạnh...

Cập nhật giá cà phê hôm nay (30/11)

Trên thị trường thế giới, đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/11, giá cà phê bất ngờ quay đầu giảm trên cả hai sàn giao dịch.

Tại sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 1/2025 giảm 2,8% (tương ứng 156 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, xuống còn 5.409 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2025 cũng giảm 2,73% (151 USD/tấn), đứng ở mức 5.537 USD/tấn.

Mở cửa sau ngày nghỉ lễ, giá cà phê Arabica hợp đồng giao tháng 3/2025 trên sàn giao dịch New York giảm 1,55% (5 US cent/pound), xuống còn 318 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2025 cũng giảm 1,62% (5,2 US cent/pound), về mốc 315,5 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 129.500 – 130.500 đồng/kg, giảm 1.000 - 1.200 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông đang được các thương lái thu mua ở mức cao nhất là 130.500 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg. Giá cà phê tại ha tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai cùng được giao dịch ở mức 130.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, cà phê nhân xô đang được thu mua với giá 129.500 đồng/kg, giảm 1.200 đồng/kg.

Mặc dù giảm nhẹ nhưng giá cà phê trong nước đang ở mức cao kỷ lục trong giai đoạn cao điểm thu hoạch, tăng gấp 2,2 lần cùng kỳ năm ngoái.

Nếu như giá cà phê trên thị trường năm ngoái có thể dễ dàng nhận thấy là do sự dẫn dắt của Robusta khi những nước sản xuất mặt hàng này lâm vào tình trạng mất mùa do hạn hán và trắc trở thời tiết dưới ảnh hưởng của hiện tượng ElNino, thì năm nay, khởi đầu mùa vụ của Việt nam, chúng ta có thể chứng kiến sự dẫn dắt bởi loại cà phê Arabica, khi mà loại cà phê này đạt mức cao nhất trong 47 năm qua.

Vấn đề vẫn được cho là do thời tiết bất lợi ở Brazil và Việt Nam hai nước trồng cà phê lớn nhất thế giới, mà đến nay người ta bắt đầu thấy hậu quả, đe dọa sản lượng cà phê toàn cầu.

Tác động của thời tiết khô hạn El Nino hồi đầu năm nay có thể dẫn đến thiệt hại dài hạn cho vụ mùa cà phê ở Nam và Trung Mỹ. Lượng mưa ở Brazil liên tục thấp hơn mức trung bình kể từ tháng 4, gây thiệt hại cho cây cà phê trong giai đoạn ra hoa và làm giảm triển vọng cho vụ mùa cà phê Arabica 2025/26 của Brazil.

Lượng cà phê Arabica được chứng nhận lưu giữ trên sàn giao dịch New York không thay đổi sau khi thị trường đóng cửa vào kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, ghi nhận lượng hàng tồn kho này ở mức 903.548 bao.

Có thể nói sự kiện đáng ghi nhận nhất trong tuần qua chính là giá cà phê Arabica đã đạt mức cao nhất kể từ năm 1977 là thời gian mà thị trường đã tăng lên rất mạnh sau khi Brazil bị tác động của đợt sương giá tàn khốc năm 1975 gây ra tổn thất lớn về sản lượng.

Đến nay, thị trường lại tìm thấy sự hỗ trợ giá trong sự bi quan ngày càng tăng về tiềm năng của vụ Arabica tiếp theo ở Brazil, một kết quả yếu kém của quá trình ra hoa. Mặc dù số liệu cụ thể vẫn chưa chắc chắn, nhưng nhận thức tiêu cực về sản lượng đã tăng lên, điều này đã ảnh hưởng đến tâm lý thị trường và biện minh cho mức tăng giá Arabica.

Ngoài ra, sự chậm trễ trong việc xuất khẩu cà phê Robusta từ Việt Nam, nơi có vụ mùa khá kém, cũng góp phần vào xu hướng tăng. Trong khi nhu cầu cà phê đang tăng lên, do mùa đông ở Bắc bán cầu, càng làm nổi bật thêm sự tăng giá.