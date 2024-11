Giá cà phê tăng vọt, Đắk Nông lập đỉnh mới, gián đoạn nguồn cung lớn từ Brazil và Việt Nam

Giá cà phê trong nước hôm nay lên mức 120.300 – 121.400 đồng/kg. Giá hai sàn giao dịch thế giới cũng tăng mạnh do lo ngại thời tiết không thuận lợi ở Việt Nam và Brazil, làm ảnh hưởng đến sản lượng cà phê.

Giá cà phê ngày 26/11: Giá arabica đạt mức cao nhất 47 năm khi nguồn cung thắt chặt

Trên thị trường thế giới, giá Robusta kỳ hạn tháng 01/2025 trên sàn London tăng 2,5% lên mức 5.110 USD/tấn. Giá Arabica giao kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn New York tăng 2,7 cent, tương đương 0,9% chốt ở 304,8 US cent/lb, sau khi đạt đỉnh ở 311,25 US cent/lb, mức cao nhất kể từ những năm đầu tiên của việc giao dịch hợp đồng kỳ hạn cà phê vào những năm 1970.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng thêm 1.300 – 1.500 đồng/kg, lên mức 120.300 – 121.400 đồng/kg.

Theo đó, sau khi điều chỉnh tăng 1.400 đồng/kg, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 121.400 đồng/kg. Tại hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cùng được thu mua ở mức 121.300 đồng/kg, tăng lần lượt 1.400 đồng/kg và 1.300 đồng/kg. Còn tại Lâm Đồng, giá giao dịch tăng 1.500 đồng/kg lên mức 120.300 đồng/kg.

Các nhà giao dịch cho biết nguồn cung đang thắt chặt với một số nông dân ở Brazil đang giữ lại doanh số vì lý do thuế và cũng vì hy vọng giá có thể tăng thêm. Họ cũng lưu ý vụ mùa Arabica năm sau ở Brazil không phát triển tốt như nhiều người dự đoán, với những cơn mưa gần đây không thể đảo ngược thiệt hại do thời tiết khô hạn trước đó.

Mưa lớn ở Costa Rica đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp quốc gia và phá hủy gần 15% sản lượng cà phê hàng năm của quốc gia Trung Mỹ, làm tổn thất cho người trồng cà phê khoảng 45 triệu USD, theo ước tính của viện cà phê ICAFE. Mưa do ảnh hưởng gián tiếp từ Bão Rafael và Bão nhiệt đới Sara đã gây ra lũ lụt và lở đất, có thể ảnh hưởng đến người trồng cà phê ở quốc gia xuất khẩu hơn 85% vụ thu hoạch cà phê arabica, nổi tiếng với chất lượng cao này.

Các nhà đầu cơ đã tăng vị thế mua ròng trong cả cà phê Arabica và Robusta trong đợt tăng giá gần đây.

Việt Nam đang ở cao điểm mùa vụ và các dự báo về nguồn cung niên vụ năm nay có thể được cải thiện ở nhiều quốc gia.

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) niên vụ cà phê 2023/24, xuất khẩu cà phê nhân xanh toàn cầu đạt hơn 123,7 triệu bao, tăng 11,8% (13 triệu bao) so với mức 110,7 triệu bao của niên vụ trước. Đây là mức tăng hàng năm lớn nhất từ trước đến nay, vượt qua mức cao nhất trước đó là 9,3 triệu bao trong niên vụ 1995/96.