Giá cà phê bật tăng mạnh, Đắk Lắk và Đắk Nông giao dịch cà phê ở đỉnh cao mới

Giá cà phê thế giới bất ngờ bật tăng 3 con số sau 2 phiên giảm liên tiếp. Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên cũng đảo chiều tăng mạnh 1.700 – 1.800 đồng/kg so với ngày hôm qua, lên mức 114.800 – 115.300 đồng/kg.

Cập nhật giá cà phê hôm nay (21/11)

Phiên giao dịch ngày 20/11, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe London điều chỉnh tăng mạnh, kỳ hạn giao hàng tháng 1/2025 tăng 142 USD, giao dịch tại 4.798 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 3/2025 tăng 133 USD giao dịch tại 4.742 USD/tấn. Khối lượng giao dịch thấp.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US New York tăng, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2024 tăng 11,20 Cent, giao dịch tại 292,50 Cent/lb. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 3/2025 tăng 10,95 Cent, giao dịch tại 290,25 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Khảo sát cho thấy, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên cũng đảo chiều tăng mạnh 1.700 – 1.800 đồng/kg so với ngày hôm qua, lên mức 114.800 – 115.300 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đang cùng được thu mua ở mức 115.300 đồng/kg, tăng 1.800 đồng/kg. Giá cà phê tại Gia Lai tăng 1.700 đồng/kg, lên mức 115.200 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, các đại lý đang thu mua cà phê ở mức 114.800 đồng/kg, tăng 1.800 đồng/kg.

Nguồn cung từ vụ thu hoạch mới chưa được đưa nhiều vào thị trường. Thị trường vẫn lo ngại tình hình thời tiết thất thường tại Brazil ảnh hưởng đến sản lượng vụ tới.

Các đại lý địa phương tại Brazil, quốc gia sản xuất Arabica hàng đầu thế giới, cho biết thị trường đang tập trung vào vụ mùa năm sau và vẫn lo ngại về đợt hạn hán hồi đầu năm nay. Họ thêm rằng, có rất ít cà phê Robusta từ cả Việt Nam và Brazil, do đó làm tăng nhu cầu cà phê Arabica, vì hai loại cà phê này có thể thay thế cho nhau ở một mức độ nào đó.

Bình Phước là tỉnh có diện tích cà phê tương đối lớn, với hơn 14.000 ha, năng suất bình quân đạt hơn 2,2 tấn/ha, sản lượng đạt khoảng 29.000 tấn. Theo một số hộ trồng cà phê, hiện công thu hái đã tăng, một số nơi còn bị mất trộm cà phê. Vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác để bảo vệ vườn cây và thu hái nhanh gọn.

Số liệu xuất khẩu nửa đầu tháng 11/2024 của Việt Nam giảm đang giúp giá cà phê xuất khẩu tăng, khi hàng Việt bắt đầu ra hàng rộ thì các vụ thu hoạch Robusta mới của Indonesia, Brazil và Uganda thì phải chờ đến các nửa cuối năm 2025.

Trong nửa đầu tháng 11, xuất khẩu cà phê của Việt Nam chỉ đạt 20.933 tấn, giảm 44,8% so với cùng kỳ năm ngoái, thu về 121,8 triệu USD, tăng 1,8% trị giá so với cùng kỳ. Luỹ kế từ đầu năm đến ngày 15/11/2024, Việt Nam đã xuất khẩu 1,17 triệu tấn cà phê với kim ngạch thu về 4,7 tỷ USD, giảm 13,5% về lượng nhưng tăng 38,1% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, Robusta đạt 964.610 tấn, trị giá 3,48 tỷ USD; Arabica đạt 49.802 tấn, trị giá trên 202,4 triệu USD; còn cà phê nhân đã khử cafein là 31.867 tấn, trị giá 160,6 triệu USD.