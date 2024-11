Giá cà phê tại Đắk Nông và Đắk Lắk vẫn cao nhất hôm nay trước những biến động mới

Giá cà phê hôm nay (16/11) giảm nhẹ đối với Robusta, trong khi Arabica tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong hơn 13 năm. Cùng chung xu hướng của sàn London, giá cà phê trong nước giảm nhẹ 100 - 200 đồng/kg, dao động trong khoảng 112.800 - 113.400 đồng/kg.

Cập nhật giá cà phê hôm nay (16/11)

Trên thị trường quốc tế, ngày 16/11, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 1/2025 trên sàn London giảm nhẹ 0,08% (4 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, xuống còn 4.773 USD/tấn. Tuy nhiên, hợp đồng giao tháng 3/2025 tăng 4 USD/tấn, lên 4.699 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica hợp đồng giao tháng 12 tiếp tục tăng 1,02% (2,85 US cent/pound), lên mức 281,8 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2025 tăng 1,4% (3,9 US cent/pound), chốt ở mức 283,3 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ sau 4 ngày tăng liên tiếp.

Cụ thể, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk cùng giảm 200 đồng/kg so với ngày hôm qua, được giao dịch ở mức 113.400 đồng/kg và 113.200 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê giảm 100 đồng/kg, xuống còn 113.100 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê chốt ở mức 112.800 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg và thấp nhất trên thị trường. Như vậy, giá cà phê trong nước hiện dang dao động từ 112.800 đồng/kg đến 113.400 đồng/kg, giảm 100 - 200 đồng/kg so với hôm qua.





Giá cà phê Arabica dao động quanh mức cao nhất kể từ giữa năm 2011, cao nhất trong 13 năm trong bối cảnh lo ngại về tương lai nguồn cung.

Các nhà giao dịch đã đánh giá hậu quả của việc trì hoãn trong một năm đối với luật định chống phá rừng của Liên minh châu Âu, điều này có thể hạn chế nguồn cung cà phê từ các quốc gia như Brazil và Indonesia, nơi xảy ra tình trạng phá rừng.

Tuy nhiên, trọng tâm vẫn là vấn đề thời tiết gây bất lợi cho vụ mùa năm sau tại quốc gia sản xuất hàng đầu thế giới là Brazil. Các nhà kinh doanh lưu ý rằng mặc dù có mưa gần đây, độ ẩm của đất vẫn ở mức thấp, dẫn đến sự phát triển hạn chế của quả và sự phát triển quá mức của lá.

Dự báo về tình trạng nóng và khô liên tục ở Minas Gerais, vùng sản xuất cà phê Arabica chính của Brazil, đã quay lại tiếp tục hỗ trợ thêm cho giá.

Ngày 13-14/11, Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua đề xuất của Ủy ban châu Âu về việc hoãn thi hành Quy định chống phá rừng (EUDR) thêm 12 tháng. Đồng thời, EP cũng tìm cách nới lỏng lệnh cấm nhập khẩu các mặt hàng liên quan đến nạn phá rừng như thịt bò và đậu nành.

Với lộ trình mới, hoạt động nhập khẩu sẽ tạm thời chững lại, giúp cung và cầu cà phê trên thế giới có xu hướng cân bằng hơn, đặc biệt khi Việt Nam chuẩn bị đưa ra nguồn cung mới.