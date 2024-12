Giá cà phê tăng vọt trở lại, Đắk Nông kéo giá cà phê lên cao nhất Tây Nguyên hôm nay

Giá cà phê hôm nay tăng mạnh trở lại trên các sàn giao dịch, với Robusta tăng 144 USD/tấn và Arabica tăng 8,2 US cent/pound. Ở trong nước, giá giao dịch trở lại mốc 113.000 - 114.200 đồng/kg.

Cập nhật giá cà phê hôm nay (5/12)

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 1/2025 tăng 3,11% (tương ứng 144 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, lên mức 4.770 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 3/2025 tăng 3,19% (147 USD/tấn), đạt 4.751 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica hợp đồng giao tháng 3/2025 tăng 2,77% (8,2 US cent/pound) so với phiên giao dịch trước, lên mức 303,7 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2025 tăng 2,76% (8,1 US cent/pound), chốt ở mức 301,75 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 113.000 – 114.200 đồng/kg, tăng mạnh 5.700 – 6.000 đồng/kg so với hôm qua.

Trong đó, giá cà phê tại Đắk Nông được thu mua ở mức cao nhất là 114.200 đồng/kg, tăng 5.700 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai tăng 6.000 đồng/kg, lên 114.000 đồng/kg. Còn tại Lâm Đồng, giá cà phê cũng ghi nhận mức tăng 6.000 đồng/kg, lên mức 113.000 đồng/kg.

Hai mặt hàng cà phê tiếp tục gây chú ý trên thị trường nguyên liệu công nghiệp khi quay đầu bật tăng sau ba phiên trượt dốc trước đó. Đà tăng được hỗ trợ do lo ngại về nguồn cung tại các quốc gia sản xuất chính.

Tại Brazil, lượng mưa liên tục dưới mức trung bình lịch sử từ tháng 4 tới nay tại vùng sản xuất cà phê chính khiến thị trường tiếp tục lo lắng về sản lượng cà phê tại quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới. Somar Meteorologia báo cáo rằng lượng mưa tại Minas Gerais, bang trồng cà phê Arabica lớn nhất Brazil ở mức 17,8 mm vào tuần trước, tương đương 31% mức trung bình lịch sử.

Trước đó, hãng tư vấn Hedgepoint trong báo cáo thị trường toàn cầu dự đoán sản lượng cà phê niên vụ 2025 - 2026 của Brazil vào khoảng 65,2 triệu bao. Trong đó, sản lượng cà phê Arabica dự kiến ở mức 42,6 triệu bao loại 60kg, giảm nhẹ 1,4% so với vụ trước do thời tiết không phù hợp với sự phát triển của cây trồng.

Tại Việt Nam, mưa vẫn đang diễn ra tại một số khu vực của Tây Nguyên gây gián đoạn hoạt động thu hoạch cà phê của nông dân. Lo ngại này thúc đẩy các nhà đầu tư tham gia thị trường phái sinh với lực mua lớn. Đặc biệt khi La Nina được dự báo sẽ hoạt động trong giai đoạn thu hoạch chính vụ, có thể gây mưa lớn tại vùng trồng cà phê trọng điểm của Việt Nam.

Thời tiết bất lợi không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động thu hoạch mà còn gây bất cập trong chuỗi hậu cần, dẫn đến khả năng nguồn cung cà phê vụ mới từ Việt Nam ra thị trường quốc tế sẽ thấp hơn và chậm hơn so với thông thường.

Tại nội địa, so với cùng kỳ năm ngoái giá cà phê hiện đã tăng gấp đôi. Sáng sớm hôm qua (4/12) theo giờ Việt Nam, các nhà đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) đã bác bỏ đề xuất nới lỏng quy định chống phá rừng (EUDR), chỉ đồng ý giữ nguyên kế hoạch hoãn thời gian thực thi thêm 1 năm.

Quyết định này đi ngược với đề xuất của các nghị sĩ EU tháng trước về việc tạo thêm hạng mục "không rủi ro" cho một số quốc gia, vốn sẽ giúp giảm đáng kể các yêu cầu kiểm tra.