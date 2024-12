Giá cà phê quay đầu giảm, giá thu mua ở Lâm Đồng xuống thấp nhất Tây Nguyên

Giá cà phê thế giới cùng điều chỉnh giảm mạnh trên cả hai sàn London và New York sau chuỗi tăng giá mạnh từ đầu tuần. Giá cà phê trong nước hôm nay 12/12 dao động trong khoảng 122.000 – 123.200 đồng/kg.

Cập nhật giá cà phê hôm nay (12/12)

Phiên giao dịch ngày 11/12, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe London quay đầu giảm, kỳ hạn giao hàng tháng 1/2025 giảm 107 USD, giao dịch tại 5.161 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 3/2025 giảm 131 USD giao dịch tại 5.101 USD/tấn. Khối lượng giao dịch thấp.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US New York giảm mạnh, kỳ hạn giao hàng tháng 3/2025 giảm 13,95 Cent, giao dịch tại 320,20 Cent/lb. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 5/2025 giảm 13,75 Cent, giao dịch tại 317,80 Cent/lb. Khối lượng giao dịch cao.

Giá cà phê trong nước hôm nay ở quanh mức 122.000 – 123.200 đồng/kg. Mặc dù giảm so với thời điểm hôm qua, nhưng mức giá cao trong vụ thu hoạch giúp nông dân phấn khởi về một cái Tết ấm no sắp tới.

Giá cà phê toàn cầu được theo dõi và tổng hợp bởi ICO (I-CIP) đạt trung bình 270,7 US cent/pound trong tháng 11, tăng 8% so với tháng trước và tăng 67,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức giá cao nhất ghi nhận được kể từ tháng 5 năm 1977.

Theo ICO, đà tăng giá này được hỗ trợ bởi những lo ngại về nguồn cung toàn cầu khi cơn bão nhiệt đới Sara đổ bộ vào khu vưc Trung Mỹ từ ngày 14 đến 17/11 gây thiệt hại đáng kể cho một số quốc gia trong khu vực như Guatemala, Panama, Honduras, Nicaragua.

Áp lực lên nguồn cung cà phê càng gia tăng sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) hôm 19/11 công bố báo cáo điều chỉnh hạ dự báo sản lượng cà phê tại Brazil trong niên vụ 2024-2025, với mức giảm 5%, tương đương 3,5 triệu bao so với dự báo trước.

Thêm vào đó, vụ thu hoạch tại Việt Nam đang bị chậm lại do thời tiết xấu cản trở việc thu hái cà phê robusta.

Ngoài ra, tình trạng chậm trễ vận chuyển tại cảng lớn nhất Nam Mỹ, Santos (Brazil), vẫn tiếp diễn do thiếu cơ sở hạ tầng cảng và container. Các xung đột địa chính trị đang diễn ra tại Biển Đỏ và mực nước thấp tại Kênh đào Panama do điều kiện khí hậu khô hạn cũng tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng cà phê toàn cầu.

Việc EU chưa đưa ra thông báo cuối cùng về việc tạm hoãn và điều chỉnh Quy định phá rừng (EUDR) cũng là một trong những yếu tố gây lo ngại và làm tăng giá cà phê trong tháng vừa qua.

Tính đến cuối tháng 11, lượng cà phê robusta được chứng nhận trên sàn London đạt 0,65 triệu bao (loại 60 kg/bao), giảm 1,8% so với tháng trước. Ngược lại, cà phê arabica được chứng nhận tăng 4,6% lên 0,95 triệu bao.

StoneX cho biết, hầu hết các ước tính về sản lượng cà phê của Brazil trong niên vụ 2024/25 đều nằm trong khoảng 38 - 42 triệu bao, và vẫn còn nhiều điều không chắc chắn về tác động của hạn hán năm nay đối với vụ mùa.

Các công ty rang xay cà phê hàng đầu của Brazil bao gồm JDE Peet's, một trong những công ty cà phê lớn nhất thế giới, sẽ tăng giá trong nước từ đầu năm 2025, sau khi thời tiết bất lợi khiến giá hạt cà phê thô tăng đột biến. JDE Peet's sẽ tăng giá cà phê trung bình 30% vào năm 2025; 3 Coracoes sẽ tăng giá 11% vào ngày 01/01/2025 sau khi đã tăng 10% vào tháng 12/2024; Melitta, một công ty rang xay lớn khác của Brazil, đã tăng giá 25% vào ngày 3/12/2024.

Brazil là quốc gia tiêu thụ cà phê lớn thứ hai thế giới sau Mỹ. Tuy nhiên, các thương nhân cho biết, các công ty cà phê đa quốc gia cũng sẽ tìm cách tăng giá ở các thị trường khác. Nhiều công ty trong số đó sẽ tăng giá vào cuối tháng 12 này hoặc đầu năm sau khi hợp đồng dài hạn với các nhà bán lẻ hết hạn.

Trước những động thái này, một nhà giao dịch cà phê có trụ sở tại châu Âu cho biết, một số nhà rang xay cà phê lớn ở châu Âu đã lên kế hoạch tăng 10% vào cuối tháng 12/2024 hoặc đầu tháng 1/2025 tới đây.

USDA kỳ vọng vụ mùa cà phê Robusta của Việt Nam sẽ hồi phục lên mức 29 triệu bao trong niên vụ 2024/25, từ mức 26,5 triệu bao trong niên vụ trước.