Đồng Văn chủ động chống đói rét cho vật nuôi, bảo vệ tài sản của nông dân

Báo động mùa đông khắc nghiệt

Kế hoạch của UBND xã Đồng Văn nêu rõ, tình hình thời tiết năm 2025 có nhiều diễn biến bất thường. Dự báo không khí lạnh sẽ xuất hiện sớm từ cuối tháng 10/2025 và tăng dần cường độ từ tháng 11/2025.

Đáng lo ngại nhất, các đợt rét đậm, rét hại diện rộng có khả năng xuất hiện tập trung từ nửa cuối tháng 12/2025 đến tháng 2/2026. Kế hoạch đặc biệt nhấn mạnh việc phải đề phòng "khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài khoảng 5-8 ngày, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá".

Cán bộ phòng Kinh tế xã Đồng Văn tuyên truyền cho nông dân về các biện pháp phòng, chống rét cho đại gia súc. Ảnh: Thiên Long.

Đây là kịch bản thời tiết cực đoan, đe dọa trực tiếp đến đàn gia súc, gia cầm - vốn là tài sản và nguồn sinh kế chính của nhiều hộ gia đình tại địa phương.

Mục tiêu kép: "Chuồng ấm, cỏ no"

Để chủ động ứng phó, kế hoạch của xã Đồng Văn đặt ra hai yêu cầu cốt lõi là đảm bảo chuồng trại và dự trữ thức ăn.

Về chuồng trại: Kế hoạch yêu cầu các thôn phải rà soát, thống kê hiện trạng chuồng nuôi của từng hộ. Mục tiêu đặt ra là đảm bảo 100% các hộ chăn nuôi có chuồng nuôi nhốt gia súc.

Thời điểm này nhiều chuồng trại của người dân trên địa bàn đã được căng bạt để chống gió lùa cho đàn vật nuôi. Ảnh: Thiên Long.

Các hộ dân được hướng dẫn tu sửa, che chắn chuồng trại đảm bảo ấm áp, vệ sinh. Tuyệt đối không để gia súc nằm trực tiếp lên nền xi măng, nền gạch lạnh. Phải chuẩn bị sẵn sàng vật tư như bạt nhựa, phên nứa, bóng điện sưởi, và cả áo khoác (chăn cũ, bao tải) cho trâu, bò trong những ngày rét đỉnh điểm.

Về thức ăn: Đây được xem là giải pháp mang tính sống còn. Xã Đồng Văn đặt mục tiêu phấn đấu có trên 80% số hộ chăn nuôi gia súc... thực hiện ủ chua cỏ làm thức ăn.

Các hộ chăn nuôi trâu, bò phải ký cam kết đảm bảo dự trữ từ 1-1,2 tấn thức ăn thô xanh và 50-100 kg thức ăn tinh (bột ngô, cám gạo...) cho mỗi con.

Vận động người dân tận dụng triệt để các phụ phẩm nông nghiệp (rơm, thân cây ngô, dây lang...) để phơi khô, ủ chua hoặc ủ urê dự trữ.

Khuyến khích trồng ngô dày (khoảng 300 m²/con trâu, bò) để bổ sung nguồn thức ăn xanh.

Phải cho gia súc uống đủ nước ấm, pha thêm muối và bổ sung khoáng chất để tăng sức đề kháng.



Khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 12°C (được xác định là rét đậm, rét hại), cần triển khai ngay các biện pháp: Không được thả rông gia súc và không bắt gia súc cày kéo, lao động; phải "mặc áo khoác" (chăn cũ, bao tải) cho trâu, bò để giữ nhiệt.

Bổ sung năng lượng, tăng lượng thức ăn tinh (từ 1,5-2,5 kg/ngày) để gia súc có thêm năng lượng chống rét.

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc

Để kế hoạch đi vào thực tiễn cuộc sống, UBND xã Đồng Văn đã phân công nhiệm vụ rõ ràng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Phòng Văn hóa - Xã hội: Qua loa phát thanh, liên tục cập nhật diễn biến thời tiết, dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng và Trang thông tin điện tử của xã.

Cán bộ phụ trách thôn: Trực tiếp xuống cơ sở, "cầm tay chỉ việc", hướng dẫn người dân che chắn chuồng trại và tổ chức cho các hộ ký cam kết thực hiện.

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể: Vận động hội viên, đoàn viên giúp đỡ lẫn nhau; xây dựng mô hình hỗ trợ ngày công để làm mới, che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn.

Nhân viên thú y: Tăng cường tiêm phòng vắc xin, tẩy giun sán và giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh.

Ban lãnh đạo các thôn: Phải là những người đi đầu trong công tác phòng chống đói, rét , trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các hộ gia đình.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, xã Đồng Văn đang thể hiện quyết tâm cao độ trong việc phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi với mùa đông khắc nghiệt. Mục tiêu cuối cùng là bảo vệ an toàn đàn vật nuôi, giữ vững sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi, và quan trọng nhất là bảo vệ tài sản, đảm bảo sinh kế cho người nông dân.