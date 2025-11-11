Tuyên Quang: Bảo tồn và phát huy múa dân gian truyền thống của dân tộc Sán Chay
11/11/2025 10:19 GMT +7
Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam đang phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang tổ chức chương trình xây dựng mô hình bảo tồn và phát huy múa dân gian truyền thống của dân tộc Sán Chay (nhóm Cao Lan) tại Nhà văn hóa thôn Tân Phú 1, xã Phú Lương.
Chương trình truyền dạy diễn ra trong 10 ngày (từ ngày 6 đến 15/11), dưới sự hướng dẫn trực tiếp của 5 nghệ nhân, những người am hiểu và tâm huyết với văn hóa dân tộc.
Lớp học có sự tham gia của 45 học viên ở nhiều lứa tuổi và thành phần khác nhau. Đây chính là những thế hệ cùng nhau tiếp nối, lĩnh hội tinh hoa để gìn giữ nét văn hóa truyền thống quý báu của người Cao Lan.
Các học viên sẽ được các nghệ nhân truyền dạy, chỉnh sửa các động tác, tìm hiểu về lịch sử, nội dung, ý nghĩa của các bài múa dân gian truyền thống, cùng với việc hướng dẫn cách chế tác và biểu diễn các nhạc cụ truyền thống như bộ gõ tre nứa.
Bên cạnh hoạt động truyền dạy, Ban Tổ chức cũng tiến hành ghi hình, chụp ảnh, dựng phim tư liệu về quá trình xây dựng mô hình.
Mục tiêu là phục vụ công tác bảo tồn, đồng thời tuyên truyền, quảng bá rộng rãi về dân ca, dân vũ và âm nhạc truyền thống đặc sắc của dân tộc Sán Chay.
Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, góp phần thiết thực vào việc gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Sán Chay trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Đặc biệt, thông qua mô hình này, những điệu múa cổ truyền, tiêu biểu sẽ được truyền dạy và phục dựng, tránh nguy cơ mai một.