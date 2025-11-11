Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang: Người dân cần phát huy tinh thần, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Bản Hình. Ảnh: Văn Nghị.

Thôn Bản Hình, xã Minh Tân (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cũ) có 144 hộ, 647 nhân khẩu, với 7 dân tộc cùng chung sống. Trong những năm qua, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng cán bộ và Nhân dân trong thôn đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước.

Qua đó, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao, diện mạo nông thôn khởi sắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, hệ thống chính trị ở thôn được củng cố kiện toàn hoạt động có hiệu quả.

Tỷ lệ hộ nghèo trong thôn giảm xuống còn 31%; tỷ lệ trẻ trong độ tuổi đến trường đạt 100%; hằng năm số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt hơn 95%.

Một tiết mục văn nghệ tại Ngày hội. Ảnh: Văn Nghị.

Điểm nổi bật đó là, thôn đã thực hiện tốt phong trào xoá bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng.

Đến nay, nhiều hủ tục trong tang ma, cưới xin đã được xóa bỏ như không để người chết quá 24 tiếng và không quá 12 tiếng đối với người mắc các bệnh truyền nhiễm.

Thôn không còn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, không có trường hợp sinh con thứ 3; những phong tục, tập quán tốt đẹp, những lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số được gìn giữ và phát huy.

Động viên, chung vui với đồng bào thôn Bản Hình, Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang Hầu A Lềnh vui mừng, biểu dương những kết quả đồng bào thôn đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thôn văn hoá, phát huy giá trị bản sắc văn hoá.

Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc thôn Bản Hình, xã Minh Tân. Ảnh: Văn Nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh mong muốn thôn Bản Hình cần tiếp tục nỗ lực trong xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho đồng bào. Đồng thời, quan tâm, quyết liệt thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục phát huy tinh thần, sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tương trợ lẫn nhau trong đời sống. Giữ vững các chỉ tiêu nông thôn mới đã đạt và tìm giải pháp hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, đặc biệt là mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc.

Cùng với đó, chú trọng giữ rừng và phát triển kinh tế dưới tán rừng để tăng thu nhập cho người dân. Người dân trong thôn tập trung sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hoá, giá trị kinh tế cao, quan tâm phát triển lĩnh vực du lịch, dịch vụ, sản phẩm du lịch đặc trưng để thu hút du khách. Chú trọng vận động thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ môi trường, hoàn thiện hệ thống đường giao thông, đường điện lưới cho các hộ dân chưa có điện.

Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang Hầu A Lềnh cũng mong muốn thôn Bản Hình cần tiếp tục đoàn kết, giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá, có hướng đi mới trong phát triển du lịch, dịch vụ. Quan tâm giáo dục đào tạo thế hệ trẻ, nhất là trong việc học tập, nâng cao nhận thức, kiến thức, tham gia tích cực “Bình dân học vụ số”.

Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang Hầu A Lềnh tin tưởng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của cấp uỷ, chính quyền địa phương cùng sự nỗ lực của đồng bào các dân tộc, thôn Bản Hình sẽ ngày càng phát triển, khởi sắc hơn, đời sống của đồng bào ngày một ấm no, hạnh phúc hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang trao kinh phí 420.000.000 đồng hỗ trợ 7 hộ gia đình thôn Bản Hình làm nhà mới. Ảnh: Văn Nghị.

Dịp này, Bí thư Tỉnh uỷ Hầu A Lềnh đã trao 420 triệu đồng trích từ Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ 7 hộ gia đình trong thôn chưa có nhà ở kiên cố, mỗi hộ 60 triệu đồng để làm nhà ở mới; trao 1 bộ tăng âm loa đài để thôn Bản Hình tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động các phong trào thi đua.

Tại Ngày hội, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang đã trao quà động các hộ còn nhiều khó khăn vươn lên trong cuộc sống.