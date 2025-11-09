Bắc Quang (Tuyên Quang): Tập huấn kiến thức sử dụng phân bón hữu cơ, hướng dẫn kỹ thuật cải tạo đất cho nông dân

Clip: Tập huấn kỹ thuật cải tạo đất, nâng cao năng suất cây trồng và xây dựng mô hình phân bón hữu cơ BIOFIMX cho hơn 100 chi hội trưởng, hội viên nông dân trên địa bàn.

Mới đây, tại nhà văn hóa thôn Bế Triều, Hội Nông dân xã Bắc Quang (Tuyên Quang) đã phối hợp với Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp sạch BIO IN LG7 tổ chức tập huấn kỹ thuật cải tạo đất, nâng cao năng suất cây trồng và xây dựng mô hình phân bón hữu cơ BIOFIMX cho hơn 100 chi hội trưởng, hội viên nông dân trên địa bàn.

"Giải độc" đồng ruộng, tạo nông sản sạch

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Hoàng Ngọc Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bắc Quang cho biết, đây là một trong những hoạt động trọng tâm nhằm nâng cao kiến thức sử dụng phân bón hữu cơ và chế phẩm sinh học cho bà con.

Hội Nông dân xã Bắc Quang (Tuyên Quang) phối hợp với Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp sạch BIO IN LG7 tổ chức tập huấn kỹ thuật cải tạo đất, nâng cao năng suất cây trồng và xây dựng mô hình phân bón hữu cơ BIOFIMX cho hội viên nông dân trên địa bàn. Ảnh: Tuệ Linh.

Mục tiêu của chương trình không chỉ là tăng năng suất trước mắt, mà là hướng đến một nền nông nghiệp bền vững. Ông Vũ Đình Vinh, đại diện HTX Nông nghiệp sạch BIO IN LG7 (nay là Công ty Việt Green) chia sẻ, mục tiêu của HTX là giúp hội viên nắm bắt sâu hơn về kiến thức nông nghiệp, đặc biệt là lợi ích của phân bón hữu cơ như dịch đạm cá, phân trùn quế.

"Chúng tôi muốn hướng dẫn bà con cách cải tạo bề mặt đất nông nghiệp, giảm độc hại từ hóa chất trên đồng ruộng và phòng bệnh trên cây trồng. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra sản phẩm sạch, an toàn, từ đó giúp bà con nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập", ông Vinh nhấn mạnh.

Sử dụng phân hữu cơ sẽ cải tạo bề mặt đất nông nghiệp, giúp đất tơi xốp giảm độc hại từ hóa chất trên đồng ruộng và phòng bệnh trên cây trồng. Ảnh: Tuệ Linh.

Các sản phẩm chủ lực của HTX như phân trùn quế và các dòng phân bón hữu cơ BIOFIMIX SL01, High Tech TN 05... với hàm lượng hữu cơ cao, được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán suy thoái đất đai do lạm dụng hóa chất.

Nông dân phấn khởi, kỳ vọng hiệu quả

Từ góc độ người trực tiếp sản xuất, nông dân tỏ ra rất hào hứng. Ông Nguyễn Tiến Lực, Chi hội trưởng Chi hội nông dân thôn Bế Triều cho biết, thôn có trên 80% hộ dân làm nông nghiệp.

Hội viên nông dân tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Tuệ Linh.

"Thông qua buổi tập huấn, chúng tôi được trang bị thêm kiến thức phòng chống bệnh trên lúa, ngô, lạc, dưa... Điều bà con mong muốn nhất là công ty cung cấp phân bón hữu cơ đảm bảo chất lượng. Cá nhân tôi sẽ áp dụng thử ngay các loại phân bón được giới thiệu để xem hiệu quả ra sao, hy vọng năng suất và chất lượng cây trồng sẽ được cải thiện", ông Lực nói.

Tại buổi tập huấn, các cán bộ kỹ thuật của HTX đã hướng dẫn cụ thể quy trình sử dụng phân bón, kỹ thuật chăm sóc cây trồng trong điều kiện biến đổi khí hậu, đồng thời giải đáp trực tiếp các thắc mắc của nông dân.

Đại diện HTX trực tiếp giải đáp các thắc mắc của hội viên nông dân. Ảnh: Tuệ Linh.

Mô hình "ba bên" và vai trò "nhạc trưởng"

Điểm sáng trong hoạt động này không chỉ là một buổi tập huấn kỹ thuật đơn thuần, mà là việc triển khai một mô hình phối hợp bài bản theo chỉ đạo của UBND xã Bắc Quang. Đó là mô hình ba bên: Chính quyền - Hội Nông dân - Doanh nghiệp (HTX).

Theo nội dung chỉ đạo, chương trình nhằm cải tạo đất và xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ BIOFIMX, dựa trên công văn chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang. Đây chính là một ví dụ điển hình về "xã hội hóa" công tác khuyến nông.

Cách làm này huy động tối đa nguồn lực từ doanh nghiệp để mang lại lợi ích trực tiếp cho nông dân. Cụ thể, HTX Nông nghiệp sạch BIO IN LG7 chịu toàn bộ kinh phí tổ chức, từ hội trường đến các chi phí khác.

Theo Hội Nông dân xã Bắc Quang, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 1037,5 ha, trong đó diện tích lúa 823,61 ha, ngô 176,6 ha, lạc 31, 62 ha... Ảnh: Tuệ Linh.

Quan trọng hơn, nông dân nhận được lợi ích kép. Đầu tiên, đó là lợi ích về kiến thức, hội viên nông dân được tập huấn kỹ thuật bài bản.

Thứ hai, lợi ích về vật tư, hội viên nông dân tham gia tập huấn được HTX hỗ trợ phân hữu cơ dùng cho 01 sào cây trồng. Đối với hộ tham gia xây dựng mô hình, được hỗ trợ phân bón trên diện tích lên đến 01 ha cây trồng.

Trong mô hình này, chính quyền địa phương và Hội Nông dân giữ vững vai trò "nhạc trưởng". Chính quyền không chỉ tạo điều kiện, ban hành văn bản chỉ đạo mà còn giữ vai trò quản lý Nhà nước, giám sát chặt chẽ để đảm bảo mọi hoạt động phải đi vào thực chất, hiệu quả và thượng tôn pháp luật.

Cách làm của Bắc Quang cho thấy, khi có sự vào cuộc đồng bộ, huy động được nguồn lực xã hội và đặt lợi ích của nông dân làm trung tâm, công tác khuyến nông sẽ tạo ra hiệu quả thực sự, góp phần xây dựng nền nông nghiệp sạch và bền vững.