Tuyên Quang: Nữ Phó Hiệu trưởng và hành trình 25 năm "gieo hạt yêu thương" nơi đất khó

Dấu ấn từ bục giảng...

Những ai đã từng công tác tại Trường PTDTNT THCS&THPT Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đều không xa lạ với hình ảnh một nhà giáo tận tụy, bắt đầu sự nghiệp từ năm 1997 và đi lên từ gần như mọi vị trí. Từ một Bí thư Đoàn trường nhiệt huyết, một giáo viên trực tiếp đứng lớp, đến vai trò quản lý, nhà giáo Nguyễn Thị Chung ở vị trí nào cũng để lại dấu ấn sâu đậm.

Trên bục giảng, bà không chỉ nhiều năm liền đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện Hàm Yên cũ, cấp tỉnh mà còn sớm cho thấy tầm nhìn đổi mới. Ngay từ năm 2008, bà đã được công nhận là giáo viên sử dụng thiết bị giỏi cấp tỉnh, tiên phong cho việc ứng dụng công nghệ vào giảng dạy tại vùng khó.

Cô Nguyễn Thị Chung tặng học bổng cho học sinh liệt 2 chân tại trường TH&THCS Bằng Cốc (Hàm Yên, Tuyên Quang). Ảnh: Nguyễn Chung.

Tuy nhiên, thành tích mang tính đột phá, khẳng định năng lực chuyên môn vượt trội của bà là khi hướng dẫn học sinh đạt giải Nhất cấp quốc gia trong cuộc thi "Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các tình huống thực tế".

Đây là một thành công lớn, cho thấy phương pháp sư phạm của bà không chỉ dừng ở lý thuyết mà đã đào tạo học sinh theo hướng ứng dụng thực tiễn – một xu hướng cấp thiết của giáo dục hiện đại.

...Đến "kỳ tích" trong quản lý

Bước sang vai trò quản lý, nhà giáo Nguyễn Thị Chung tiếp tục chứng minh tài năng lãnh đạo bằng những con số "biết nói". Với vai trò là người "cầm lái" chuyên môn, bà đã cùng Ban Giám hiệu và tập thể nhà trường tạo nên những bước nhảy vọt đáng nể về chất lượng giáo dục.

Nhà giáo Nguyễn Thị Chung - một trong số cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT năm học 2024 - 2025. Ảnh: Đức Linh.

Kết quả thi đầu vào lớp 10 của trường liên tục thăng hạng, từ vị trí thứ 6 (năm 2021-2022) vươn lên thứ 4/158 trường THCS trong toàn tỉnh Tuyên Quang.

Đặc biệt, kỳ tích thực sự đến với cấp THPT. Trong năm học 2023-2024, năm đầu tiên trường có học sinh lớp 12 và cũng là năm bà Chung phụ trách điều hành chính, trường đã xuất sắc đạt thứ hạng 3 toàn tỉnh trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT. Ngay sau đó, trường tiếp tục vươn lên vị trí thứ 2 toàn tỉnh.

Nhà giáo Nguyễn Thị Chung tặng quần áo và quà Tết cho 2 học sinh mồ côi cha mẹ. Ảnh: Nguyễn Chung.

Với một trường nội trú vùng cao, việc vươn lên vị thế dẫn đầu tỉnh chỉ trong thời gian ngắn là một thành tựu phi thường. Đây là minh chứng rõ nét cho năng lực tổ chức, xây dựng chiến lược chuyên môn và khả năng khích lệ, truyền lửa cho đội ngũ giáo viên của nữ Phó Hiệu trưởng.

Những cống hiến đó đã được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu cao quý: Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và đặc biệt là Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (năm 2024-2025) cho thành tích tiêu biểu trong đổi mới.

Người "gieo mầm" thầm lặng bằng cả tấm lòng

Thành công trong chuyên môn là chưa đủ để nói về nhà giáo Nguyễn Thị Chung. Điều khiến đồng nghiệp và học sinh nể trọng chính là tấm lòng nhân ái của bà.

Cô Chung vận động học sinh đồng bào dân tộc Mông ra lớp. Ảnh: Nguyễn Chung.

Chuyển hóa việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" thành hành động cụ thể, bà luôn dành một tình yêu thương đặc biệt cho học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi năm học, bà đều tự trích lương cá nhân để trao 8-10 suất học bổng, giúp các em có thêm động lực đến trường.

Không chỉ dừng lại ở việc cho tiền, bà quan tâm đến từng nhu cầu thiết thực của học trò: từ chiếc áo ấm, đôi giày, đến chiếc điện thoại phục vụ học tập cho các em mồ côi.

Ấn tượng hơn cả, trong giai đoạn giữ vị trí Hiệu trưởng (2020-2021), bà đã vận động thành công các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn ủng hộ 127 triệu đồng để xây dựng 1000 mét vuông sân bê tông, 1 sân khấu và 1 giếng khoan cho trường, giải quyết dứt điểm khó khăn về cơ sở vật chất mà nhà trường phải đối mặt trong nhiều năm.

Hành trình hơn một phần tư thế kỷ của Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Chung là bài học quý giá về sự cống hiến bền bỉ và trách nhiệm. Bà không chỉ là một cán bộ quản lý giỏi, một giáo viên xuất sắc, mà còn là một tấm gương sáng về tình yêu thương vô bờ bến, người đã dùng cả tâm huyết và hành động để thực hiện sứ mệnh "trồng người" nơi vùng đất còn nhiều gian khó.

