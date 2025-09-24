Doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) tìm nhà cung ứng bánh đa nem, bánh tráng
24/09/2025 21:34 GMT +7
Nhà phân phối thực phẩm Liên Hoa Đài Loan liên hệ với Thương vụ, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc) đề nghị giới thiệu nhà cung ứng bánh đa đem (bánh tráng, bánh nem rế, ram) để nhập khẩu phân phối tại Đài Loan.
Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc) cho biết, cùng với sự gia tăng nhanh chóng của cộng đồng người Việt, người gốc Việt tại Đài Loan, ẩm thực Việt Nam cũng dần có chỗ đứng tại Đài Loan.
Trong đó các món nem rán và nem cuốn Việt Nam hiện đang dần được phổ biến ngoài vị ngon đặc trưng còn được những người ảnh hưởng (KOL) tuyên truyền về một thức ăn ít béo, tốt cho sức khỏe.
Các sản phẩm bánh đem (bánh tráng, bánh nem rế, ram) Liên Hoa cần được sử dụng cho cả sản phẩm nem rán và nem cuốn. Bao bì, quy cách và trọng lượng vv... ưu tiên sử dụng theo năng lực cung ứng của nhà sản xuất hoặc theo đặt hàng của Liên Hoa. Sản phẩm phải phù hợp với yêu cầu quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm nghiệm kiểm dịch của Đài Loan.
Chi tiết về yêu cầu mua - bán do hai Bên trực tiếp trao đổi.
Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung ứng mặt hàng trên xin gửi thông tin giới thiệu về năng lực (tiếng Anh hoặc tiếng Trung dạng chữ phồn thể), kèm danh thiếp của cán bộ bán hàng cho Thương vụ theo phương thức sau:
Thương vụ, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc
Vietnam Economic Cultural Office in Taipei- Commercial Division
Add: 3F. - 1, No.101 Songjiang Road, Zhongshan District, Taipei 10486, Taiwan.
Tel: +886 -2- 25036840
Fax: +886 -2- 25036842
Email: tw@moit.gov.vn
