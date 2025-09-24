Loại quả được ví như "vệ sĩ" cho hệ tiêu hóa, giá rẻ bèo, bán đầy chợ

Ảnh Internet.

Đậu bắp còn có nhiều tên gọi khác như mướp tây, bông vàng, bắp chà hay thảo cà phê, okra (Anh), có tên khoa học cũ gọi là Hibicus enculentus L. (Albelmoschus enculentus Wight et Arn) thuộc họ Đông (Malvaceae). Là loại cây có nguồn gốc từ Tây Phi, có khả năng chịu đựng được nóng bức và khô hạn tốt, được gieo trồng ở những vùng nhiệt đới hay ôn đới, thấy phổ biến tại miền Nam Hoa Kỳ. Ở nước ta, đậu bắp được trồng ở nhiều nơi nhưng tập trung ở các tỉnh phía Nam.

Lợi ích khi ăn đậu bắp

"Vệ sĩ" cho hệ tiêu hóa: Một trong những lợi ích của đậu bắp được nhắc đến nhiều nhất chính là khả năng cải thiện và bảo vệ hệ tiêu hóa. Đậu bắp chứa hàm lượng cao chất xơ hòa tan, đặc biệt là chất nhầy (mucin). Chất nhầy này hoạt động như một lớp màng bảo vệ, làm dịu niêm mạc dạ dày và ruột, hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm loét hay hội chứng ruột kích thích.

Đậu bắp được ví như "nhân sâm xanh" đối với sức khỏe. Ảnh: Naturportal.

Bên cạnh đó, chất xơ hòa tan còn giúp hấp thụ nước, làm mềm phân, thúc đẩy nhu động ruột diễn ra đều đặn, từ đó ngăn ngừa táo bón hiệu quả. Bằng cách nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, đậu bắp còn giúp cân bằng hệ vi sinh, tạo nên một hệ tiêu hóa khỏe mạnh từ bên trong.

Kiểm soát đường huyết và ngăn ngừa tiểu đường: Đối với những người đang phải đối mặt với bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ cao mắc bệnh, đậu bắp là một lựa chọn không thể bỏ qua. Chất xơ trong đậu bắp có khả năng làm chậm quá trình hấp thu đường từ thức ăn vào máu, giúp ổn định đường huyết sau bữa ăn.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chiết xuất từ đậu bắp có thể giúp cải thiện độ nhạy của insulin, giúp cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn. Chính nhờ cơ chế này, đậu bắp đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và phòng ngừa bệnh tiểu đường type 2.

Giảm cholesterol và điều hòa huyết áp: Chất xơ hòa tan trong đậu bắp có khả năng liên kết với cholesterol trong ruột, ngăn chúng hấp thụ vào máu. Quá trình này giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL), từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Ngoài ra, đậu bắp còn là nguồn cung cấp kali dồi dào. Khoáng chất này đóng vai trò thiết yếu trong việc cân bằng điện giải, giúp thư giãn các mạch máu và điều hòa huyết áp, giảm áp lực lên tim.

Giúp làm trắng và mịn da: Vitamin C và K trong đậu bắp cũng giúp giữ cho làn da của bạn tươi trẻ và khỏe mạnh. Các vitamin khác có mặt trong đậu bắp cũng giúp hỗ trợ sự tăng trưởng và sửa chữa các mô trong cơ thể, thúc đẩy sự hình thành collagen và sắc tố da, giúp trẻ hóa làn da bị hư hại.

Hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng: Với hàm lượng calo thấp và chất xơ cao, đậu bắp là thực phẩm lý tưởng cho bất kỳ chế độ ăn kiêng nào. Chất xơ tạo cảm giác no lâu, giúp bạn hạn chế ăn vặt và kiểm soát khẩu phần ăn một cách tự nhiên. Bên cạnh đó, chất nhầy trong đậu bắp còn giúp ngăn cản sự hấp thu chất béo, hỗ trợ hiệu quả cho quá trình giảm cân.

Tăng cường miễn dịch và phòng chống bệnh tật: Đậu bắp là nguồn cung cấp tuyệt vời của Vitamin C và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ khác. Vitamin C giúp kích thích sản xuất bạch cầu, tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể, giúp bạn chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường. Các chất chống oxy hóa như flavonoid, quercetin và polyphenol giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Hỗ trợ khả năng sinh sản và sức khỏe khi mang thai: Hàm lượng folate trong đậu bắp cao là yếu tố đặc biệt quan trọng mà bạn nên cân nhắc khi muốn bổ sung vào chế độ ăn uống trước khi thụ thai vì nó "làm giảm tỉ lệ dị tật ống thần kinh ở con". Tương tự như vậy, ăn nhiều folate trong thai kỳ giúp hỗ trợ một người mẹ và em bé khỏe mạnh.

Tăng cường thị lực: Lượng vitamin A và vitamin C có nhiều trong đậu bắp cũng giúp tăng cường thị lực. Phòng ngừa các bệnh về mắt.

Làm đẹp tóc: Cắt đậu bắp thành những miếng nhỏ, thả vào nước đã đun sôi, đun chừng 10 phút nữa rồi tắt bếp, mở nắp nồi cho nguội nước. Tiếp đó, trộn nước này với một muỗng cà phê nước cốt chanh, thoa lên tóc và để khoảng 15 phút thì gội với nước sạch. Chất nhầy và các dưỡng chất bên trong đậu bắp kết hợp với nước chanh sẽ giúp cho mái tóc của bạn trở nên chắc khỏe và bóng mượt hơn.

Hỗ trợ xương chắc khỏe: Nhờ vitamin K và folate, đậu bắp cũng được coi là cứu tinh trong việc ngăn ngừa mất xương và chống đỡ bệnh loãng xương.

Lưu ý khi chế biến và ăn quả đậu bắp

Đậu bắp có thể luộc, xào, nướng, chiên hoặc ép nước uống để tránh nhàm chán. Ưu tiên chọn đậu bắp hữu cơ hoặc nguồn gốc rõ ràng để tránh dư lượng thuốc trừ sâu.

Khi ăn đậu bắp, cần chế biến nhẹ nhàng để giữ dưỡng chất, ăn vừa phải để tránh vấn đề tiêu hóa. Hạn chế ăn quá nhiều đậu bắp mỗi ngày, khoảng 100-200g là hợp lý. Cần thận trọng nếu có bệnh lý như đường ruột, sỏi thận, đái tháo đường hoặc đang dùng thuốc chống đông máu và luôn tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi bổ sung đậu bắp vào chế độ ăn, nếu có bất kỳ lo ngại nào về sức khỏe.



