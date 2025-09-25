Lý do nên ăn 1 lát gừng vào buổi sáng, đây là cách ăn gừng hiệu quả nhất

Buổi sáng, nhiều người chọn cà phê để tỉnh táo bắt đầu ngày mới. Nhưng với không ít nam giới theo đuổi lối sống lành mạnh, một lát gừng lại chính là thói quen đơn giản nhưng đem đến nhiều lợi ích sức khỏe.

Theo Sohu, các hợp chất như gingerol, shogaol trong gừng đã được chứng minh có khả năng chống viêm, kích thích tiêu hóa và hỗ trợ chuyển hóa năng lượng.

Dưới đây là những lý do khiến nhiều chuyên gia sức khỏe khuyên nam giới nên ngậm một lát gừng mỏng vào buổi sáng.

Tốt cho não bộ và sảng khoái tinh thần

Trong xã hội hiện đại, thức khuya là thói quen phổ biến, nhưng chắc hẳn ai cũng biết tác hại của việc thức khuya đối với sức khỏe con người.

Việc thức khuya kéo dài sẽ dẫn đến sức khỏe suy giảm, khiến chúng ta luôn cảm thấy chóng mặt. Nếu mỗi sáng thức dậy ăn một lát gừng có thể làm đầu óc minh mẫn, sảng khoái tinh thần. Do đó, để tốt cho sức khỏe cả thể chất và tinh thần, chúng ta nên ăn một ít gừng vào buổi sáng.

Hỗ trợ trao đổi chất

Một số nghiên cứu cho thấy hoạt chất trong gừng có thể làm tăng tốc độ chuyển hóa lúc nghỉ ngơi khoảng 5%. Dù con số không lớn, nhưng điều này đồng nghĩa với việc cơ thể đốt thêm calo mà không cần thay đổi nhiều trong vận động.

Với nam giới ngồi nhiều, ít có thời gian vận động, việc hỗ trợ chuyển hóa thông qua thói quen nhỏ như ăn gừng mỗi sáng có thể tạo ra khác biệt tích lũy về lâu dài.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Với tốc độ cuộc sống tăng nhanh và áp lực công việc ngày càng tăng, khả năng miễn dịch của con người ngày càng suy giảm khiến họ dễ mắc các bệnh khác nhau.

Để nâng cao khả năng miễn dịch, nhiều người lựa chọn các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sản phẩm dinh dưỡng khác nhau, nhưng thực tế xung quanh chúng ta có rất nhiều phương pháp đơn giản và dễ dàng, bạn chỉ cần kiên trì trong một khoảng thời gian sẽ thấy kết quả rõ rệt.

Trong số đó, nam giới buổi sáng sau khi thức dậy kiên trì ăn vài lát gừng là một phương pháp rất thiết thực. Gừng là một vị thuốc có tác dụng chống oxy hóa tốt. Theo y học cổ truyền, gừng còn được cho là có tác dụng điều hòa lá lách và dạ dày, làm ấm dương và nuôi dưỡng thận.

Vì vậy, đối với nam giới, ăn một vài miếng gừng sau khi thức dậy vào buổi sáng không chỉ có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu, cải thiện quá trình trao đổi chất mà còn tăng cường khả năng miễn dịch và ngăn ngừa các bệnh thông thường như cảm lạnh.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Nhiều nam giới phải chịu áp lực công việc, thường xuyên thức khuya và làm việc quá giờ, từ đó có thể gây rối loạn nội tiết. Khi thời gian ngủ ít đi, các cơ quan không được phục hồi kịp thời.‏

‏Gừng là một loại thực phẩm tính ấm, có tác dụng bổ khí. Trong gừng có chứa một thành phần gọi là gingerol, có tác dụng kích thích quá trình tuần hoàn máu, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp giảm mệt mỏi và cải thiện giấc ngủ.

Tăng lưu lượng máu

Ảnh minh họa

Gừng thường được sử dụng để điều trị chứng rối loạn cương dương (ED) và như một chất kích thích tuần hoàn ở nam giới lớn tuổi vì nó có thể khuếch đại lưu lượng máu đến và đi từ các cơ quan và mô.

Trong khi các nghiên cứu về tác động của gừng đến chức năng tình dục còn hạn chế, gừng được cho là có tác dụng tăng lưu lượng máu. Một nghiên cứu trong ống nghiệm (được thực hiện trong ống nghiệm nhưng không phải trên người hay động vật) cho thấy rằng gừng có thể ngăn ngừa cục máu đông và giúp mở rộng mạch máu để đạt được sự cương cứng.

Các nghiên cứu cũng đã tìm thấy mối liên hệ giữa huyết áp cao hơn và nguy cơ rối loạn chức năng tình dục cao hơn ở nam giới. Trong khi đó, gừng được chứng minh là hạ huyết áp. Nếu gừng giúp hạ huyết áp và mở rộng mạch máu thì nó có thể làm tăng hưng phấn tình dục và ham muốn tình dục.

Khử trùng và kháng viêm

Gừng chứa nhiều gingerol và curcumin, có tác dụng nhất định đối với sức khỏe, các nguyên tố trong gừng cũng có thể chống lại tiêu viêm, khử trùng. Đồng thời, cũng có tác dụng giảm đau nhất định đối với bệnh viêm tuyến tiền liệt của nam giới.

Một số cách ăn gừng

Cắt lát mỏng gừng đã gọt vỏ. Ngậm lát gừng trong miệng từ 10 đến 30 phút để cho mùi gừng thơm, nồng khắp khoang miệng, mũi.

Pha trà gừng ấm cùng với mật ong và một ít nước cốt chanh. Mỗi ngày uống trà gừng mật ong vào buổi sáng sẽ rất tốt cho sức khỏe

Khi nấu bữa ăn sáng, bạn cũng có thể cho thêm một vài lát gừng vào súp, nước luộc rau.

Khi chế biến gừng, cần gọt sạch vỏ, không sử dụng gừng tươi bị thối, dập hay mọc mầm.

Bên cạnh đó, dù gừng mang lại nhiều lợi ích nhưng các chuyên gia khuyến cáo:

- Không ăn quá nhiều gừng: Ăn quá nhiều gừng có thể làm xuất hiện các dấu hiệu như ợ nóng, khó tiêu.

- Tránh dùng gừng đối với những người có tạng nóng, hay nhiệt miệng, táo bón.

- Những người gặp vấn đề về dạ dày cũng hạn chế tránh ăn nhiều gừng. Vì khi tiêu thụ nhiều gừng có thể làm kích thích niêm mạc dạ dày, lâu dần có thể bào mòn niêm mạc, thậm chí gây loét dạ dày.

- Không dùng gừng cho người nội nhiệt, say nắng, sốt cao, bệnh gan, bệnh trĩ, biểu hư (ra nhiều mồ hôi), mất máu nhiều trước và sau phẫu thuật.

- Gừng tương kỵ với thuốc chống đông máu, thuốc chẹn kênh canxi trị tăng huyết áp (Amlodipin...) nên người uống thuốc này tránh dùng gừng.

- Không dùng gừng bị giập nát hoặc chuyển màu vì sinh chất độc sẽ hại gan.

- Khi thấy củ gừng mọc mầm trắng phải cắt bỏ mầm ngay để tránh mất hoạt chất.



