Sơn La: Cảnh báo mưa lớn diện rộng, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng do ảnh hưởng của bão số 9

Theo tin phát, hồi 7 giờ sáng ngày 24/9, vị trí tâm bão số 9 ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 620km về phía Đông. Bão đã suy yếu từ cấp siêu bão xuống còn cấp 15 (sức gió 167-183 km/giờ), giật trên cấp 17, sau khi đi vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Dự báo đường đi và tác động của bão: Trong 24 đến 48 giờ tới, bão được dự báo sẽ di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h và tiếp tục suy yếu.

Đến 7 giờ ngày 25/9, tâm bão sẽ nằm trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng, cường độ giảm xuống cấp 10-11, giật cấp 13.

Đến 7 giờ ngày 26/9, bão sẽ đi sâu vào đất liền khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành một vùng áp thấp.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 9 phát lúc 8 giờ ngày 24/9/2025 (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia)

Mặc dù tỉnh Sơn La ít có khả năng chịu tác động trực tiếp của gió mạnh trên cấp 6, nhưng ảnh hưởng nguy hiểm nhất của bão là gây ra một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La dự báo, từ gần sáng ngày 25/9 đến hết đêm 26/9, toàn tỉnh sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Khu vực phía Đông Nam tỉnh (bao gồm các huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Phù Yên, Bắc Yên, Yên Châu, Mường La cũ) được cảnh báo có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm, có nơi trên 300mm.

Các khu vực còn lại (bao gồm thành phố Sơn La và các huyện Mai Sơn, Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Sông Mã, Sốp Cộp cũ) có lượng mưa phổ biến từ 80 - 150mm, có nơi trên 150mm.

Đặc biệt, cơ quan khí tượng cảnh báo cần đề phòng mưa với cường suất lớn (trên 100mm/3h) và các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong cơn dông như lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn được xác định ở cấp 1.

Mưa lớn kéo dài có thể gây gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và các công trình cơ sở hạ tầng, giao thông.

Nguy cơ lũ, lũ quét và sạt lở đất đặc biệt nguy hiểm tại các khu vực có địa hình dốc như ven sông suối, sườn đồi và các công trình đang thi công. Nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu dân cư và gây ách tắc giao thông.

Cơ quan khí tượng cũng nhấn mạnh, tình hình diễn biến mưa lũ trong những ngày tới còn nhiều phức tạp và khó lường, có thể gây khó khăn cho công tác khắc phục hậu quả tại các địa phương.

Người dân và chính quyền các cấp cần tuyệt đối không được chủ quan, phải chủ động triển khai ngay các biện pháp phòng chống, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu nhất.