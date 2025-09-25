Đừng chỉ ăn quả, lá thứ cây này quý như vàng, nhiều người không biết thường bỏ phí

Quả ổi rất giàu vitamin C, giúp tăng cường miễn dịch cho cơ thể, chống lại các bệnh nhiễm trùng và mầm bệnh. Vitamin C còn hoạt động như một chất kháng histamine tự nhiên, bằng cách giảm lượng histamine được giải phóng trong quá trình viêm; giúp kiểm soát dị ứng đường hô hấp…

Ổi là loại quả quen thuộc với người Việt, được coi là một trong những siêu trái cây với nhiều lợi ích nhưng không phải ai cũng biết tác dụng của lá ổi. Đáng chú ý, lá ổi non là thảo dược được sử dụng trong Đông y cũng như tại Mexico và một số vùng ở Nam Mỹ. Với công dụng hỗ trợ điều trị bệnh lại có giá thành rẻ, nhiều người ví loại lá này là "nhân sâm của người nghèo".

Ảnh minh họa

Tốt cho tim mạch

Theo một bài báo đăng trên Tạp chí Dinh dưỡng và Trao đổi chất, những người tham gia nghiên cứu uống trà lá ổi đã có mức cholesterol thấp hơn sau 8 tuần. Một nghiên cứu công bố năm 2011 trên Tạp chí Hóa học và Vật lý cũng cho thấy các hợp chất trong lá ổi giúp hòa tan cholesterol "xấu".

Các nghiên cứu khác nhau kết luận những người sử dụng trà lá ổi thường xuyên trong 3 tháng sẽ thấy kết quả tích cực với mỡ máu, ổn định huyết áp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và duy trì sức khỏe tim mạch.

Kiểm soát đường huyết

Theo Healthline các hợp chất trong trà lá ổi giúp làm chậm sự hấp thụ đường vào trong máu, ức chế một số enzyme khác nhau chuyển đổi carbohydrate trong đường tiêu hóa thành glucose, nhờ đó điều chỉnh lượng đường trong máu sau bữa ăn.

Một số quy mô nhỏ ở người khỏe mạnh và cả người mắc bệnh tiểu đường cho thấy trà lá ổi có thể hạ hơn 10% đường huyết sau ăn. Tại Nhật Bản, trà lá ổi là một trong những thực phẩm được phê duyệt được sử dụng trong mục đích y tế nhằm ngăn ngừa và điều trị bệnh tiểu đường.

Ảnh minh họa

Rất tốt cho hệ tiêu hóa

Không chỉ quả ổi mà lá ổi cũng nhiều chất dinh dưỡng. Lá ổi có đặc tính kháng khuẩn, giúp tăng cường sức khỏe đường ruột, đảm bảo hệ tiêu hóa hoạt động khỏe mạnh. Đặc biệt các nghiên cứu cho thấy chiết xuất lá ổi có khả năng lá ổi ức chế sự phát triển của vi khuẩn Staphylococcus aureus, một nguyên nhân phổ biến gây tiêu chảy. Chính vì vậy loại trà này có khả năng giảm các triệu chứng của tiêu chảy, bớt đau bụng hơn và phục hồi nhanh hơn.

Giảm cân hiệu quả

Hợp chất quercetin trong lá ổi có thể ngăn carbohydrate phức tạp chuyển hóa thành đường, từ đó giảm sự phát triển của tế bào mỡ. Trà lá ổi có thể hạ đường huyết và giảm lượng calo cơ thể hấp thụ, hỗ trợ quá trình giảm cân cũng như kiểm soát cân nặng.

Tốt cho hệ miễn dịch

Cả quả và lá ổi đều giàu vitamin C, chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, chống lại nhiều loại bệnh tật. Vậy nên trà lá ổi rất hữu ích trong việc giảm ho và cảm lạnh, bảo vệ đường hô hấp, cổ họng và phổi.

Ngoài những công dụng kể trên, trà lá ổi còn có khả năng cải thiện chất lượng giấc ngủ, làm dịu thần kinh và tâm trí, cải thiện lưu thông máu lên não, giúp bạn dễ chìm vào giấc ngủ hơn cũng như giảm nguy cơ hình thành gan nhiễm mỡ, tốt cho da và tóc,...

Lương y Trần Đăng Tài chia sẻ với Sức khỏe & Đời sống sau khi đã rửa sạch chúng ta đem tất cả lá ổi đem phơi khô có 3 cách để phơi khô lá ổi.

Cách 1: Treo toàn bộ cành cây lá ổi lộn ngược ở nơi ấm áp, khô ráo. Có thể buộc các bó rời ở một đầu bằng dây thừng và dùng dây thừng để treo chúng lên móc trên trần nhà. Trong hầu hết các môi trường, lá sẽ khô trong vòng 5 ngày hoặc ít hơn.

Cách 2: Khô phẳng, trải từng lớp lá lên trên khay hoặc bạt. Đặt chúng ở nơi ấm áp, khô ráo. Phía trên tủ tránh ánh nắng trực tiếp là tốt nhất. Tùy thuộc vào độ ẩm và nhiệt độ, chúng thường khô trong vòng 3-5 ngày.

Cách 3: Sử dụng máy sấy, trải từng lá thành một lớp trên khay thông hơi. Đặt máy sấy ở chế độ thấp. Mỗi loại máy có thể khác nhau, nhưng máy sấy nhỏ gọn có thể sấy khô lá trong 3-4 giờ ở nhiệt độ 135 độ.

Gợi ý pha trà ổi thơm ngon và bổ dưỡng cho sức khỏe

Uống trà lá ổi nóng: Một cốc trà lá ổi ấm nóng bốc hơi tạo nên một loại trà thảo mộc dễ chịu và có hương thơm nhẹ nhàng của rừng nhiệt đới. Hương thơm thoang thoảng tự nó đã rất kỳ diệu và có thể được tăng cường thêm bằng các loại hoa hoặc thảo mộc khác. Thêm đường hoặc không tùy thích.

Trà lá ổi với quế: Cho một thanh quế 3g vào cốc trà nóng đang sôi. Ngâm cho đến khi nguội thì dùng.

Trà lá ổi có đường: Hòa tan một thìa đường thô hoặc xi-rô agave vào mỗi tách trà lá ổi khô khi còn ấm, sau đó thêm đá lạnh rồi sử dụng.

Trà lá ổi với chanh dây: Thêm một thìa rưỡi nước ép chanh dây tươi vào mỗi tách trà có đường và rót đá lạnh lên trên.

Trà lá ổi với chanh chua: Lấy 1-2 thìa nước cốt chanh tươi vào mỗi cốc, đổ đá và dùng kèm với một lát chanh.

Trà ổi và bạc hà: Thêm 4-5 lá bạc hà tươi vào mỗi tách trà nóng đang sôi và để nguội và sử dụng.

Trà lá ổi với cam: Lấy ⅛ thìa nước cam cho vào mỗi tách trà nóng và dùng kèm với một lát cam.

Lá ổi và hoa hồng: Dùng 5gam hoa hồng cho vào tách trà lá ổi nóng và sự dụng.

Để trà lá ổi ngon hơn chúng ta nên để nguội đến nhiệt độ phòng và cho vào tủ lạnh dùng dần.

Uống trà ổi thường xuyên rất tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa.

Lá ổi thành phẩm sau khi sấy khô có thể nghiền nhỏ chia vào các túi để pha uống kết hợp cùng các cách dưới đây sẽ tạo ra nhiều hương vị khác nhau. Lưu ý, lá ổi do phơi tự nhiên nên không sấy không chất bảo quản nên sử dụng trong thời gian nhất định tránh ẩm mốc ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng.

Mặc dù lá ổi tốt cho sức khỏe nhưng cũng không nên uống qua nhiều. Chỉ nên uống 1-2 ly trà/ngày sau bữa ăn, uống lạnh hay uống nóng đều mang lại hiệu quả nhưng không nên uống quá nhiều để tránh các vấn đề về đường tiêu hóa.



