Loại hạt được đánh giá "tốt bậc nhất thế giới" hoá ra quen thế này, Việt Nam trồng bạt ngàn

Năm 2020, chuyên trang ẩm thực của Anh là BBC Good Food đã công bố danh sách 100 thực phẩm dinh dưỡng hàng đầu thế giới, được lựa chọn và đánh giá dựa trên phân tích thành phần của hơn 1.000 loại thực phẩm khác nhau.

Điều đặc biệt là trong top 10 danh sách này có sự góp mặt của những cái tên vô cùng quen thuộc với người Việt, như hạnh nhân (hạng 1), hạt chia (hạng 5), mỡ lợn (hạng 8), và đặc biệt là hạt bí – món ăn vặt không thể thiếu trong dịp Tết cổ truyền.

Ở Việt Nam, bí ngô là loại cây trồng phổ biến từ Bắc vào Nam, có thể thích nghi tốt với điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm. Vào mỗi dịp Tết, hạt bí được rang giòn, đóng gói sẵn hoặc tự làm tại nhà để làm món ăn vặt truyền thống, không chỉ ngon miệng mà còn giàu giá trị dinh dưỡng.

Hạt bí ngô được cho là có nhiều lợi ích đáng kể cho sức khỏe. Những lợi ích hàng đầu của hạt bí bao gồm:

Hạt bí ngô chứa magiê giúp tim khỏe mạnh

1/4 cốc hạt bí ngô chứa gần 1/2 lượng magiê nên dung nạp hàng ngày theo khuyến cáo dinh dưỡng. Magiê tham gia vào một loạt các chức năng sinh lý cực kỳ quan trọng, bao gồm cả việc tạo ra ATP (adenosine triphosphate), phân tử năng lượng của cơ thể, tổng hợp RNA và DNA. Magiê đã được chứng minh là có lợi cho huyết áp của bạn và giúp ngăn ngừa bệnh ngừng tim đột ngột, đau tim và đột quỵ.

Hạt bí ngô cung cấp chất béo thực vật Omega-3

Các loại hạt thô và hạt, trong đó có hạt bí ngô, là một trong những nguồn tốt nhất cung cấp omega-3 thực vật (axit alpha-linolenic hoặc ALA). Tất cả chúng ta cần ALA, vì vậy, hạt bí ngô là một nguồn tuyệt vời của ALA, là nguồn cần thiết mang lại chất béo omega-3 tốt cho cơ thể

Cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt

Hạt bí ngô từ lâu đã được đánh giá là một thực phẩm tự nhiên quan trọng cho sức khỏe của nam giới. Một phần nhờ hàm lượng kẽm cao trong bí ngô, đây là nhân tố quan trọng cho sức khỏe tuyến tiền liệt. Nghiên cứu cho thấy rằng cả dầu hạt bí ngô và hạt bí ngô có thể đặc biệt hữu ích trong việc hỗ trợ sức khỏe tuyến tiền liệt.

Phòng chống bệnh đái tháo đường

Các nghiên cứu trên động vật cho rằng hạt bí ngô có thể giúp cải thiện kháng insulin và giúp ngăn ngừa các biến chứng bệnh đái tháo đường bằng cách giảm stress oxy hóa.

Tăng cường sức khỏe xương

Hàm lượng magiê cao trong hạt bí đỏ đặc biệt có lợi cho sức khỏe xương. Magiê đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì mật độ và sức mạnh của xương, giúp hấp thụ canxi đúng cách và hỗ trợ quá trình khoáng hóa xương. Thêm hạt bí trong chế độ ăn uống có thể giúp đảm bảo bạn nhận đủ magiê để hỗ trợ xương chắc khỏe.

Cải thiện giấc ngủ

Nếu bạn gặp vấn đề về giấc ngủ, hạt bí có thể giúp ích. Chúng là nguồn tự nhiên của tryptophan, một axit amin mà cơ thể sử dụng để sản xuất serotonin và melatonin - các hormone điều chỉnh giấc ngủ.

Tăng cường chức năng miễn dịch

"Hàm lượng kẽm trong hạt bí là một nguồn hỗ trợ miễn dịch tuyệt vời. Điều này giúp cơ thể bạn chống lại nhiễm trùng và giữ cho bạn khỏe mạnh", tiến sĩ, bác sĩ Rohini Patil, đồng thời là nhà sáng lập phòng khám dinh dưỡng và chế độ ăn uống Nutracy Lifestyle chia sẻ.

Kẽm đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và chức năng của các tế bào miễn dịch và có thể giúp chống lại nhiễm trùng. Hơn nữa, hàm lượng chất chống oxy hóa và các hợp chất chống viêm cao trong hạt bí cũng hỗ trợ sức khỏe miễn dịch tổng thể bằng cách trung hòa các gốc tự do có hại trong cơ thể.

Từ món ăn truyền thống ngày Tết đến danh hiệu "siêu thực phẩm" toàn cầu, hạt bí chính là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của những nguyên liệu gần gũi và giản dị. Với vô số lợi ích cho sức khỏe, hạt bí xứng đáng có mặt thường xuyên trong chế độ ăn uống hằng ngày, không chỉ trong dịp lễ Tết.



