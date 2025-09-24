Món ăn dân dã này không ngờ là bài thuốc chữa nhiều bệnh, ăn tươi, sao khô để dùng lâu dài đều được

Công dụng của rau ngải cứu

Theo nghiên cứu, lá ngải cứu chứa 0,20 - 0,34% tinh dầu, với các thành phần chính như monoterpen, dehydromatricaria ester, tetradecatrilin, tricosanol, aracholalcol và sesquiterpene.

Nhờ thành phần này, ngải cứu có nhiều tác dụng: an thần, lợi mật, kháng khuẩn, cầm máu. Trong kinh nghiệm dân gian, ngải cứu thường được dùng để:

Điều hòa kinh nguyệt, giảm đau bụng kinh.

Hỗ trợ cầm máu khi đại tiểu tiện ra máu.

Chống đầy hơi, chướng bụng, tiêu chảy hoặc táo bón.

Ngải cứu có thể ăn tươi, sao khô để dùng lâu dài, hoặc chế biến thành nhiều món ăn. Tuy nhiên, chuyên gia khuyến cáo không nên lạm dụng. Ăn quá nhiều ngải cứu có thể gây ngộ độc, với triệu chứng run tay chân, co giật, thậm chí ảnh hưởng tế bào não.

Liều dùng hợp lý: chỉ nên ăn 1-2 lần/tuần. Nếu dùng ngải cứu khô để sắc uống, chỉ nên dùng 3-5 g/lần, theo từng đợt, và ngừng khi khỏi bệnh.

Bài thuốc dân gian từ ngải cứu

Từ lâu, ngải cứu đã được ứng dụng trong nhiều mẹo trị bệnh phổ biến:

Trị mụn cóc, mụn cơm: Giã nhỏ ngải cứu, đắp trực tiếp trong 3-10 ngày.

Trị mụn trứng cá: Đắp lá giã nhỏ lên vùng da mụn khoảng 20 phút rồi rửa sạch.

Trị mẩn ngứa, ghẻ lở, rôm sảy: Vắt nước lá ngải cứu pha vào nước tắm.

Trị bong gân: Lá tươi giã dập hoặc lá khô tẩm rượu (hoặc giấm), bó vào chỗ sưng đau.

Dưỡng da: Đun sôi ngải cứu trong 500 ml nước, lọc lấy nước dùng thay nước hoa hồng.

Trị cảm cúm: Đun ngải cứu cùng lá khuynh diệp, vỏ bưởi để xông 15 phút, liên tục 2-3 ngày.

Món ăn với ngải cứu

Ngoài làm thuốc, ngải cứu cũng được chế biến thành nhiều món ăn bổ dưỡng:

Gà ác hầm ngải cứu: Hầm gà ác cùng đương quy, kỷ tử, lê và ngải cứu. Món ăn này giúp phục hồi cơ thể suy nhược, kém ăn.

Trứng rán ngải cứu: Món ăn dân dã, dễ làm, có tác dụng hoạt huyết, hỗ trợ trao đổi chất, cải thiện chứng lạnh tử cung.

Óc heo chưng ngải cứu: Giúp kích thích vị giác, bổ sung vitamin nhóm B, tốt cho quá trình chuyển hóa.

Có thể thấy, ngải cứu là loại rau - thuốc gần gũi, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, để an toàn, người dùng cần chú ý liều lượng và cách chế biến phù hợp, tránh lạm dụng.