Cây này được xem là vị thuốc quý trong Đông y, giúp thanh nhiệt, giải độc, chống vàng da

Cây nhân trần (còn gọi là chè cát, chè nội, hoắc hương núi...) là loại cây thân thảo mọc hoang, ưa sáng, ưa ẩm, thường phát triển ở vùng đất có nhiều cây cỏ thấp. Cây cao khoảng 40-100 cm, thân và lá có mùi thơm đặc trưng.

Tác dụng của cây nhân trần đối với sức khỏe

Nhiều nghiên cứu cho thấy, hầu hết các bộ phận của cây nhân trần đều có thể dùng làm dược liệu, mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể:

Giải độc, thanh lọc cơ thể

Thành phần saponin trong nhân trần giúp tăng cường chức năng thải độc của gan, bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương, đồng thời hỗ trợ thanh lọc cơ thể.

Tăng cường sức đề kháng

Nhân trần giúp thanh nhiệt, giảm mệt mỏi, tăng năng lượng và sức đề kháng. Khi kết hợp với rau má, râu ngô hoặc cam thảo đất, hiệu quả thanh lọc cơ thể càng rõ rệt hơn.

Kháng khuẩn, chống viêm

Tinh dầu và saponin trong cây có khả năng ức chế vi khuẩn và nấm như tụ cầu, trực khuẩn mủ xanh… Có thể dùng nhân trần tươi giã nát đắp lên vết thương hở để giảm sưng, giúp nhanh lành da.

Hỗ trợ điều trị bệnh gan

Nhân trần được sử dụng rộng rãi trong điều trị viêm gan, vàng da, xơ gan, gan nhiễm mỡ... Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy, loại dược liệu này giúp giảm men gan, cải thiện chức năng gan và giảm đau vùng gan.

Cải thiện giấc ngủ

Nhân trần giúp người bị mất ngủ kinh niên dễ ngủ và ngủ sâu hơn. Tuy nhiên, không nên uống vào buổi tối vì có thể gây đau bụng hoặc khó tiêu.

Cầm máu, hỗ trợ người máu khó đông

Nhân trần tươi giã nát đắp trực tiếp lên vết thương có thể giúp cầm máu nhanh, hỗ trợ người có cơ địa máu khó đông.

Hỗ trợ điều trị viêm túi mật

Thành phần 6,7-dimethoxycoumarin trong nhân trần giúp lợi mật, giảm co thắt ống dẫn mật, hỗ trợ bài tiết và ngăn ngừa tắc mật.

Giúp hạ huyết áp, giảm mỡ máu

Nhân trần giúp ổn định huyết áp và giảm mỡ máu, đặc biệt hữu ích với người bị rối loạn chuyển hóa lipid hoặc gan nhiễm mỡ.

Lợi tiểu, hỗ trợ chức năng thận

Nhân trần giúp cải thiện các triệu chứng bí tiểu, tiểu buốt, tiểu rắt, nhất là khi kết hợp cùng râu ngô.

Hỗ trợ ức chế tế bào ung thư

Nhờ chứa flavonoid và saponin, nhân trần có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Khi kết hợp với các thảo dược như cà gai leo, xạ đen, mật nhân, tác dụng hỗ trợ điều trị càng cao.

Làm đẹp da, trị mụn

Nhân trần giúp thải độc, điều hòa nội tiết tố, giảm các vấn đề về mụn nhọt, mề đay, trứng cá, mang lại làn da sáng mịn hơn.

Những lưu ý khi sử dụng nhân trần

Dù là thảo dược lành tính, nhân trần vẫn cần được sử dụng đúng cách để tránh tác dụng phụ:

Không dùng chung với cam thảo: Nhân trần có tính đào thải nước, còn cam thảo giữ nước. Kết hợp hai vị thuốc này có thể gây tác dụng ngược, giảm hiệu quả điều trị.

Không nên uống hàng ngày: Vì có tính lợi tiểu mạnh, sử dụng liên tục dễ khiến cơ thể mất nước, mệt mỏi, giảm tập trung.

Phụ nữ mang thai và cho con bú nên thận trọng: Nếu không mắc bệnh gan, nên hạn chế dùng nhân trần để tránh tình trạng mất sữa hoặc rối loạn nội tiết.

Cây nhân trần là vị thuốc quý của Đông y, giúp thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ gan và cải thiện sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt và an toàn, người dùng cần sử dụng đúng liều lượng, đúng cách, tránh lạm dụng hoặc kết hợp sai dược liệu.