Cây tỷ đô được nông dân Việt trồng bạt ngàn, bán ‘hái ra tiền’, đứng top 1 thế giới

Đến hết tháng 9/2025, Việt Nam xuất khẩu quế đạt 90.478 tấn, đạt kim ngạch 228,3 triệu đô la, tăng 30,5 % về lượng và 17,5% về giá trị so với cùng kỳ. Như vậy có thể thấy, đối với mặt hàng quế của Việt Nam, thị trường quốc tế vẫn có nhu cầu duy trì bình ổn.

Hiện nay, Prosi vẫn là doanh nghiệp dẫn đầu về thị phần so với các doanh nghiệp xuất khẩu, là mũi nhọn của ngành hàng quế, chiếm 15,2% thị phần, tăng trưởng đáng kể cho xuất khẩu gia vị của nước ta.

Trung Quốc là quốc gia cạnh tranh về xuất khẩu quế đối với Việt Nam, và cũng ghi nhận xu hướng xuất khẩu tăng. Trong tháng 8 năm nay, Trung Quốc đã xuất khẩu ra thị trường quốc tế 5.365 tấn quế, tăng 28,2% so với tháng 7. Pakistan, U.A.E, Iran là các thị trường xuất khẩu chủ lực của Trung Quốc.

Cuộc đua cạnh tranh thị trường xuất khẩu quế trên thế giới đang biến động và gay cấn hơn khi nước ta và Trung Quốc đều đang mở rộng thị trường tiêu thụ và thúc đẩy sản lượng. Nhu cầu tiêu thụ trên thế giới đang phục hồi dần và ngành quế nước ta ngày càng được kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng tích cực, đạt mục tiêu xuất khẩu bền vững vào quý cuối năm.

Hiện nước ta lọt trong top ba quốc gia sản xuất và xuất khẩu quế hàng đầu thế giới bên cạnh Indonesia và Trung Quốc. Cả nước hiện đang có khoảng 170.000 - 180.000 ha diện tích trồng quế, nằm ở các tỉnh Quảng Nam, Lào Cai, Quảng Nam, Thanh Hoá, và thủ phủ quế tại Yên Bái chiếm 30% tổng sản lượng cả nước với diện tích khoảng 50.000 ha.

Nguyên liệu quế từ lâu là nguồn thu nhập chính của người dân miền núi có giá trị xuất khẩu cao. Mỗi phần đều có thể sử dụng để chế biến trong nhiều ngành đa dạng như hương liệu, gia vị, dược phẩm.

Hơn nữa, thân, cành quế có thể lấy gỗ để sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, viên nén sinh học, góp phần xây dựng xu hướng tiêu dùng xanh, sử dụng các sản phẩm hữu cơ.

Hương liệu mang mùi thơm đặc trưng từ tinh dầu, cùng với nhiều công dụng khác đã giúp Việt Nam góp phần khẳng định tên tuổi trên bản đồ gia vị thế giới. Xây dựng vùng trồng, phát triển bền vững, chế biến sâu, giúp mở ra thị trường tiềm năng cho cây quế, có thể tiến tới trở thành ngành hàng nông sản tỷ đô.