Việt Nam có “nữ hoàng trái cây”, ăn vào bổ đủ đường lại không lo tăng cân

Tăng cường hệ miễn dịch

Quả roi là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, hoạt động như một lá chắn bảo vệ, giúp kích thích sản xuất các tế bào bạch cầu, từ đó tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Việc tiêu thụ quả roi thường xuyên giúp phòng ngừa bệnh tật, đặc biệt trong những thời điểm giao mùa hoặc khi cơ thể dễ bị tấn công bởi virus, vi khuẩn.

Hỗ trợ giảm cân

Với hàm lượng nước cực kỳ cao và calo rất thấp, quả roi là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang trong chế độ ăn kiêng hoặc muốn duy trì cân nặng. Quả roi giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn, đồng thời chứa ít chất béo và không có cholesterol. Đây chính là "vũ khí bí mật" giúp bạn giảm cân một cách lành mạnh.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Quả roi chứa nhiều chất xơ, kali và các chất chống oxy hóa. Kali đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng lượng natri và giúp ổn định huyết áp. Chất xơ và chất chống oxy hóa giúp trung hòa gốc tự do, ngăn chặn quá trình oxy hóa cholesterol xấu (LDL), từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và bảo vệ sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa đột quỵ.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Một trong những lợi ích nổi bật của quả roi là khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Quả roi chứa chất đường được hấp thụ chậm, giúp duy trì mức đường huyết ổn định. Đặc biệt, chất xơ và các hợp chất polyphenoid trong quả roi được nghiên cứu là có khả năng cải thiện chức năng đường ruột và tăng cường độ nhạy insulin, rất có lợi cho người bệnh tiểu đường.

Tốt cho tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón

Quả roi rất giàu chất xơ, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nhu động ruột. Chất xơ giúp cải thiện quá trình tiêu hóa, tăng khối lượng phân, từ đó giảm nguy cơ táo bón và các vấn đề tiêu hóa khác. Nhờ hàm lượng nước cao, quả roi còn giúp làm mát và làm dịu hệ thống tiêu hóa, hỗ trợ quá trình thải độc.

Lợi tiểu, tốt cho thận

Quả roi được biết đến với đặc tính lợi tiểu tự nhiên do hàm lượng nước cao. Nó giúp kích thích quá trình đào thải nước tiểu, làm sạch đường tiết niệu và loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Điều này rất hữu ích trong việc hỗ trợ điều trị các vấn đề liên quan đến nhiễm trùng bàng quang và giảm nguy cơ hình thành sỏi thận.

Giúp xương chắc khỏe, ngừa thiếu máu

Quả roi cung cấp một lượng nhỏ các khoáng chất thiết yếu như canxi, magie và sắt. Canxi và magie là những khoáng chất quan trọng giúp tăng cường mật độ xương, duy trì xương chắc khỏe và ngăn ngừa loãng xương khi về già. Sắt là thành phần thiết yếu để sản xuất hồng cầu, giúp cải thiện sức khỏe máu và ngăn ngừa tình trạng thiếu máu (thiếu sắt), duy trì năng lượng cho cơ thể.