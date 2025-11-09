Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La

Thúc đẩy hiệu quả các chương trình phát triển vùng dân tộc, miền núi

Ngày 8/11, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, cùng Đoàn công tác của Bộ đã có buổi làm việc với tỉnh Sơn La về tình hình triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cũng như tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Dự buổi làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La.

Báo cáo tại buổi làm việc, UBND tỉnh Sơn La cho biết thời gian qua, tỉnh đã nghiêm túc triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 1719) theo đúng chỉ đạo của Trung ương, bảo đảm đồng bộ, thống nhất và phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Tỉnh đã chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công, tập trung nguồn lực về cấp tỉnh để điều phối hiệu quả trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cùng Đoàn công tác làm việc với tỉnh Sơn La về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Ảnh: Thanh Huyền

Năm 2025, Sơn La được Trung ương phân bổ trên 1.444 tỷ đồng để thực hiện chương trình, trong đó 877,9 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 567 tỷ đồng vốn sự nghiệp. Tính đến ngày 6/11/2025, toàn tỉnh đã giải ngân 688,2 tỷ đồng, đạt 47,6% kế hoạch, trong đó vốn đầu tư đạt 49,1%, vốn sự nghiệp đạt 38,9%.

Tỉnh Sơn La cũng đang đề nghị thu hồi và chuyển nguồn hơn 145 tỷ đồng vốn Trung ương năm 2022–2024 sang năm 2025, do một số dự án không còn đối tượng thụ hưởng hoặc chưa có đơn vị đủ năng lực triển khai. Song song đó, Sơn La đã chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, điều chỉnh và kéo dài thời gian thực hiện vốn theo đúng quy định của Quốc hội và Chính phủ.

Thực hiện Thông báo Kết luận số 81-KL/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới, tỉnh Sơn La đã hoàn thành quy hoạch, hồ sơ pháp lý cho 13/13 điểm trường. Trong đó, 4 xã gồm Phiêng Khoài, Chiềng Sơn, Yên Sơn, Xuân Nha đã được phê duyệt tổng mặt bằng dự án; 12/13 điểm trường đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; 7 điểm trường đã được cấp giấy phép môi trường, số còn lại đang hoàn thiện hồ sơ thẩm định.

Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Huyền

Đặc biệt, 12/13 công trình đã khởi công xây dựng, riêng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – THCS xã Lóng Sập được khởi công đồng loạt ngày 9/11/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đây là bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ thống giáo dục hiện đại, công bằng cho học sinh vùng biên giới.

Theo báo cáo, tổng mức đầu tư của các công trình có điều chỉnh tăng so với dự toán ban đầu do khối lượng san nền lớn, địa hình phức tạp, phát sinh thêm hạng mục ngoài ranh giới dự án như đường giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước... Tỉnh kiến nghị Trung ương xem xét, hỗ trợ điều chỉnh phù hợp để bảo đảm chất lượng và tiến độ thực hiện.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Huyền

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của tỉnh Sơn La trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đồng chí biểu dương tỉnh đã chủ động, sáng tạo trong vận hành mô hình chính quyền hai cấp, tập trung giải ngân vốn đầu tư công, cũng như triển khai đồng bộ các dự án vùng đồng bào dân tộc.

Bộ trưởng đề nghị tỉnh Sơn La tiếp tục quan tâm công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao dân trí, chú trọng công tác dân tộc và tôn giáo, nhất là ở vùng cao, vùng biên giới; kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Đồng thời, Sơn La cần đẩy mạnh tiến độ xây dựng các trường nội trú, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch, góp phần thực hiện hiệu quả Thông báo Kết luận 81-KL/TW của Bộ Chính trị.

Đối với các kiến nghị của tỉnh, Bộ trưởng giao các thành viên trong Đoàn công tác tiếp thu, tổng hợp và tham mưu Chính phủ cùng các bộ, ngành liên quan xem xét, tháo gỡ kịp thời để Sơn La triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Huyền

Phát biểu tiếp thu, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Dân tộc và Tôn giáo đối với tỉnh. Đồng chí khẳng định, Sơn La sẽ tiếp tục đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 8%, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tỉnh cũng sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt mô hình chính quyền hai cấp; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất trường học vùng biên giới, tạo điều kiện thuận lợi để con em đồng bào dân tộc được học tập trong môi trường khang trang, hiện đại.

