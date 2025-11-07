7 thực phẩm có vỏ là "kho dinh dưỡng" khổng lồ, nhiều người lại hay đổ bỏ

Khoai tây

Nhiều người chỉ ăn phần ruột mềm của khoai tây mà bỏ đi lớp vỏ, nhưng thực tế, vỏ khoai tây chứa hàm lượng chất xơ cao nhất cùng với các dưỡng chất thiết yếu như vitamin b, vitamin c, kali và sắt. Theo nghiên cứu, một củ khoai tây luộc cả vỏ có thể chứa nhiều hơn tới 175% vitamin c và 115% kali so với loại đã gọt vỏ. Đặc biệt, kali là khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp và chức năng tim mạch

Quả lê

Vỏ lê là nơi tập trung cao nhất chất chống oxy hóa mạnh mẽ như quercetin và flavonoid, giúp chống viêm, bảo vệ tim mạch và giảm cholesterol. Hơn nữa, vỏ lê cực kỳ giàu chất xơ (bao gồm chất xơ hòa tan và không hòa tan), có vai trò thiết yếu trong việc cải thiện tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Việc ăn lê cả vỏ sẽ giúp bạn tối đa hóa lượng vitamin c, k và kali hấp thụ. Chỉ cần rửa lê thật sạch trước khi thưởng thức để giữ trọn vẹn lợi ích sức khỏe từ loại quả này.

Táo

Vỏ táo được xem là "tấm khiên" bảo vệ sức khỏe. Chất xơ trong vỏ táo nhiều hơn đáng kể so với ruột, giúp ngăn ngừa táo bón và giảm tích tụ cholesterol trong mạch máu. Hơn nữa, vỏ táo còn chứa hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ là quercetin, được chứng minh có khả năng cải thiện chức năng phổi và bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương.

Nho

Nếu bạn chỉ ăn thịt nho và nhả vỏ, bạn đang bỏ lỡ hoạt chất quý giá nhất: resveratrol. Chất chống oxy hóa polyphenol này tập trung chủ yếu ở vỏ nho (đặc biệt là nho đỏ và nho tím). Resveratrol được nghiên cứu rộng rãi về tác dụng chống lão hóa, bảo vệ tim mạch, giảm viêm và thậm chí là ngăn ngừa đột biến tế bào có thể dẫn đến ung thư.

Cà tím

Vỏ cà tím, đặc biệt là các giống có màu tím sẫm, là nguồn cung cấp dồi dào anthocyanin – một loại chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Quan trọng nhất là nasunin, một chất có khả năng bảo vệ màng tế bào não khỏi các gốc tự do gây hại. Ngoài ra, vỏ cà tím còn chứa resveratrol, giúp hỗ trợ hạ lipid máu và ngăn ngừa xơ cứng động mạch, rất có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Dưa chuột

Phần lớn dưỡng chất của dưa chuột (dưa leo) nằm ngay dưới lớp vỏ xanh đậm. Vỏ dưa chuột giàu chất xơ không hòa tan, giúp tăng cường hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Nó cũng là nguồn cung cấp dồi dào vitamin k (quan trọng cho quá trình đông máu và sức khỏe xương), kali và các chất chống oxy hóa giúp tăng cường miễn dịch và giải nhiệt cơ thể.

Cà rốt

Vỏ cà rốt chứa nhiều beta-carotene, là một chất chống oxy hóa mà cơ thể chuyển hóa thành vitamin a. Dưỡng chất này hỗ trợ thị lực tốt, sức khỏe làn da và hệ miễn dịch khỏe mạnh. Ngoài ra, vỏ và lớp ngay dưới vỏ cà rốt là nơi tập trung cao nhất hợp chất polyacetylenes, được nghiên cứu về khả năng chống ung thư, kháng viêm và kháng khuẩn

Lưu ý an toàn khi ăn vỏ

- Rửa thật sạch: luôn rửa kỹ trái cây và rau củ dưới vòi nước chảy, có thể dùng bàn chải mềm để chà sạch dư lượng thuốc trừ sâu hoặc bụi bẩn.

- Ưu tiên hữu cơ (organic): đối với các loại dễ bị tồn dư thuốc trừ sâu như táo, đào, nho, nên ưu tiên chọn sản phẩm hữu cơ để an tâm ăn cả vỏ.

- Tránh vỏ độc: luôn gọt vỏ những loại củ quả có vỏ chứa độc tố tự nhiên hoặc rất khó tiêu hóa (như vỏ chuối, vỏ hành tây, vỏ dứa, vỏ xoài chưa chín).