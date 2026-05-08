24 đại biểu Tuyên Quang tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13/5/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển".

Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang gặp mặt Đoàn đại biểu của tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Ngọc Hưng.

Đại hội có sự tham gia của hơn 1.300 đại biểu đại diện cho các giai cấp, tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Ngọc Hưng.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Việt Khánh đã báo cáo về thành phần, cơ cấu, lịch trình hoạt động của đoàn. Đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang tham dự Đại hội lần này gồm 24 đại biểu.

Đoàn do ông Ma Thế Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang làm Trưởng đoàn. Các đại biểu đại diện cho nhiều dân tộc trên địa bàn tỉnh như Tày, Dao, Pu Péo, Pà Thẻn, La Chí, Lô Lô, Mông, Kinh, Cờ Lao, Sán Dìu...

Ông Ma Thế Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Ngọc Hưng.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi gặp mặt, ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang khẳng định Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng.

Các đại biểu đại diện cho nhiều dân tộc trên địa bàn tỉnh như Tày, Dao, Pu Péo, Pà Thẻn, La Chí, Lô Lô, Mông, Kinh, Cờ Lao, Sán Dìu... Ảnh: Ngọc Hưng.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu cao vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tích cực nghiên cứu các văn kiện, tham gia đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào nội dung Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý các đại biểu chấp hành nghiêm quy chế, nội quy của Đại hội và các quy định của Đoàn đại biểu; đồng thời sau Đại hội cần đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả, mục tiêu và các nghị quyết của Đại hội tới cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tỉnh.

Thay mặt Đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Ma Thế Hồng bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, đồng thời khẳng định Đoàn sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, nghiêm túc thực hiện các quy định của Đại hội và tích cực phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tỉnh Tuyên Quang tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI.