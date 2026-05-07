Đặc sản Tây Bắc: Ớt chỉ địa mở hướng chuyển đổi cây trồng hiệu quả ở Mường Cơi

Ngày 7/5, Đảng ủy xã Mường Cơi tổ chức cho 64 Bí thư chi bộ, Trưởng bản, Trưởng ban Công tác Mặt trận của 32 bản tham quan, học tập thực tế mô hình trồng ớt chỉ địa tại bản Văn Tân.

Hoạt động nằm trong chương trình tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền và MTTQ cơ sở, đồng thời là dịp để cán bộ bản trực tiếp tìm hiểu mô hình sản xuất nông nghiệp mới đang mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho địa phương.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Mường Cơi cùng đội ngũ cán bộ bản tham quan mô hình trồng ớt chỉ địa tại bản Văn Tân. Ảnh: Thông tin xã Mường Cơi.

Khác với phương thức sản xuất nhỏ lẻ trước đây, diện tích 2.1 ha ớt chỉ địa được triển khai theo hình thức liên kết chặt chẽ giữa nông dân, chính quyền địa phương và doanh nghiệp.

Trong đó, người dân chủ động đầu tư vốn và công chăm sóc; Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh; Công ty TNHH MTV Nông sản Thùy Dương ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm sau thu hoạch.

Việc hình thành chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ ngay từ đầu đã giúp bà con yên tâm đầu tư, không còn lo tình trạng “được mùa, mất giá”, đồng thời tạo động lực để người dân mạnh dạn áp dụng các mô hình sản xuất mới có giá trị kinh tế cao.

Mô hình 2,1ha ớt chỉ địa ở bản Văn Tân phát triển xanh tốt sau hơn 60 ngày xuống giống. Ảnh: Thông tin xã Mường Cơi.

Theo đánh giá ban đầu, sau hơn 60 ngày xuống giống, cây ớt chỉ địa phát triển tốt, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu địa phương. Cây sinh trưởng khỏe, ít sâu bệnh và hiện đã bắt đầu cho thu hoạch những lứa quả đầu tiên. Năng suất và giá trị kinh tế dự kiến cao hơn nhiều so với một số cây trồng truyền thống trên cùng diện tích canh tác.

Không chỉ mang lại hiệu quả về kinh tế, mô hình còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân, từ canh tác manh mún sang sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với liên kết tiêu thụ bền vững. Đây được xem là yếu tố quan trọng để nâng cao giá trị nông sản và hướng tới phát triển nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

Năng suất và giá trị kinh tế của cây ớt chỉ địa dự kiến cao hơn nhiều so với một số cây trồng truyền thống trên cùng diện tích canh tác. Ảnh: Thông tin xã Mường Cơi.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mường Cơi đánh giá: "Mô hình trồng ớt chỉ địa tại bản Văn Tân là hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Thành công bước đầu của mô hình sẽ là cơ sở để xã tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất hiệu quả, góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho nhân dân trên địa bàn".

Từ những tín hiệu tích cực ban đầu, mô hình ớt chỉ địa ở bản Văn Tân đang được kỳ vọng sẽ trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế nông nghiệp của xã Mường Cơi, tạo thêm động lực để người dân mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, hướng tới nền nông nghiệp bền vững và hiệu quả hơn trong thời gian tới.