4 loại cây này trồng trước nhà nào nhà đó giàu có

Trong phong thủy, khu vực trước nhà được xem là “minh đường” – nơi thu hút và lưu giữ năng lượng tốt. Việc lựa chọn cây trồng phù hợp không chỉ giúp không gian xanh mát mà còn có thể kích hoạt tài lộc, mang lại may mắn cho gia chủ. Dưới đây là 4 loại cây được xem là biểu tượng của sự giàu có, thịnh vượng, rất nên trồng trước nhà.

Cây lộc vừng – Tài lộc nở rộ, gia đạo hưng thịnh

Cây lộc vừng từ lâu đã được xem là biểu tượng phong thủy của tiền tài và phú quý. Tên gọi “lộc vừng” mang ý nghĩa trực tiếp về tài lộc, may mắn.

Điểm đặc biệt của cây là khi ra hoa, những chùm hoa đỏ rực rủ xuống như dòng tiền, tượng trưng cho tài lộc dồi dào. Người xưa quan niệm rằng, nhà nào có lộc vừng nở hoa thì gia đình đó sắp đón tin vui về tiền bạc hoặc công danh.

Ngoài ra, cây còn có dáng đẹp, tán rộng, giúp tạo thế “tụ khí” trước nhà, giữ lại năng lượng tốt, hạn chế thất thoát tài lộc.

Cây kim tiền – Hút tài khí, kích hoạt vận may

Cây kim tiền là một trong những loại cây phong thủy phổ biến nhất, đặc biệt trong việc thu hút tiền bạc.

Lá cây xanh bóng, mọc đối xứng và vươn lên mạnh mẽ, tượng trưng cho sự phát triển không ngừng và dòng tiền ổn định. Trong phong thủy, kim tiền thuộc hành Mộc, rất phù hợp để đặt trước nhà nhằm kích hoạt cung tài lộc.

Gia chủ kinh doanh, buôn bán hoặc mong cầu tài chính ổn định nên trồng loại cây này để tăng vận may và cơ hội kiếm tiền.

Cây cau cảnh – Thanh lọc không gian, đón vận khí tốt

Cây cau cảnh có thân thẳng, cao vươn lên trời, thể hiện sự chính trực và phát triển bền vững.

Trong phong thủy, cau giúp dẫn khí và lưu thông năng lượng, tránh tình trạng tù đọng khí xấu trước nhà. Không chỉ vậy, dáng cây thanh thoát còn giúp không gian trở nên hài hòa, nhẹ nhàng, tạo cảm giác an yên.

Trồng cau trước nhà còn mang ý nghĩa xua đuổi điều xui rủi, mở đường cho tài lộc và cơ hội đến với gia chủ.

Cây tre, trúc – Biểu tượng của tài lộc và sự bền vững

Tre và trúc là những loại cây quen thuộc trong văn hóa Á Đông, mang nhiều ý nghĩa phong thủy tích cực.

Với đặc tính sống bền bỉ, dẻo dai, tre trúc tượng trưng cho sự kiên cường và phát triển lâu dài. Đồng thời, các đốt tre còn được xem là “nấc thang tài lộc”, giúp gia chủ thăng tiến trong sự nghiệp và cuộc sống.

Ngoài ra, tre trúc còn có tác dụng chắn gió, bảo vệ ngôi nhà khỏi năng lượng xấu từ bên ngoài, giúp giữ vững tài vận.