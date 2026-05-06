Cách uống nước chanh trước bữa ăn giúp giảm cân nhanh, không xót ruột, không hại dạ dày

Kết hợp nước chanh với chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Việc uống nước chanh trước bữa ăn có thể giúp kiểm soát cảm giác đói, hạn chế thèm ăn, hỗ trợ giảm cân.

Lợi ích của việc uống nước chanh trước bữa ăn

Những người muốn hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát cảm giác thèm ăn, uống nước chanh trước bữa ăn sẽ mang đến nhiều lợi ích.

Tính axit của nước chanh có tác dụng kích thích sản xuất dịch tiêu hóa và mật, chuẩn bị cho việc tiêu hóa thức ăn đồng thời cải thiện khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng của cơ thể.

Bắt đầu ngày mới bằng một cốc nước chanh có tác dụng điều hòa cơn đói, tạo cảm giác no từ đó hỗ trợ giảm lượng calo nạp vào trong bữa ăn.

Nước chanh có độ pH tự nhiên thấp, được coi là thực phẩm có tính axit trước khi tiêu thụ. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng Lauren O’Connor (Mỹ), tác giả của cuốn “Hướng dẫn chế độ ăn kiềm lành mạnh”, sau khi đi vào cơ thể, nước chanh sẽ được chuyển hóa và để lại tro kiềm (tính kiềm) trong cơ thể. Về lý thuyết, tiêu thụ các thực phẩm kiềm hóa có thể cân bằng độ pH trong cơ thể, giúp ngăn ngừa nhiều loại bệnh tật.

Uống nước chanh trước bữa ăn có tác dụng giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ giảm cân.

Lưu ý khi uống nước để tránh hại dạ dày

Không uống nước chanh đậm đặc sau khi thức dậy

Nhiều người cho rằng uống nước chanh đậm đặc ngay sau khi thức dậy giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ giảm cân. Tuy nhiên, chanh chứa axit citric có thể làm tăng tiết axit, kích thích niêm mạc dạ dày, dễ gây cồn cào, ợ chua, ợ nóng. Người có tiền sử bị trào ngược, viêm dạ dày càng phải tránh kiểu uống nước chanh này.

Nước chanh có thể hỗ trợ tiêu hóa nhưng cần phải pha loãng trước khi uống. Nên pha nửa quả chanh với 250-300ml nước ấm. Hạn chế dùng nước lạnh vì có thể gây co thắt dạ dày.

Không uống quá chua, uống liên tục cả ngày

Nhiều người có thói quen nhâm nhi nước chanh suốt cả ngày. Tuy nhiên, loại đồ uống này có tính axit, có thể bào mòn men răng, làm răng trở nên nhạy cảm và dễ bị sâu. Uống quá nhiều nước chanh cũng làm rối loại cân bằng axit - kiềm trong khoang miệng.

Với các loại đồ uống có tính axit, chỉ nên dùng trong thời gian ngắn, không nên uống kéo dài. Một ngày chỉ nên uống 1 cốc nước chanh, không sử dụng thay thế hoàn toàn nước lọc. Sau khi uống nước chanh, nên súc miệng bằng nước sạch. Sau khi uống ít nhất 30 phút mới đánh răng để tránh làm tổn thương men răng.

Người có vấn đề về tiêu hóa nên uống nước chanh sau bữa ăn

Tác dụng của nước chanh đối với mỗi người là khác nhau. Nên theo dõi phản ứng của cơ thể khi dùng loại đồ uống này và điều chỉnh cho phù hợp. Nếu cảm thấy khó chịu, ợ nóng hi uống nước chanh lúc đói, tốt nhất nên uống sau bữa ăn khoảng 30 phút.

Uống nước chanh sau bữa ăn cũng giúp hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường khả năng phân hủy thức ăn, giảm tình trạng đầy bụng, khó tiêu.