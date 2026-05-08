Lũng Phìn (Tuyên Quang): Trao lợn giống cho 4 hộ gia đình học sinh hoàn cảnh khó khăn
08/05/2026 17:52 GMT +7
Mới đây, tại xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang, Ban Thực hiện Dự án Phòng, chống mua bán người xã Lũng Phìn phối hợp cùng Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh tổ chức trao sinh kế lợn giống địa phương cho 4 hộ gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Lũng Phìn trao lợn giống cho các hộ gia đình khó khăn
Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch UBND xã Lũng Phìn - Nguyễn Văn Sướng; đại diện Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh; lãnh đạo Phòng Kinh tế, Văn phòng UBND - HĐND xã cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn và 4 hộ gia đình ở thôn Há Chớ được nhận hỗ trợ.
Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ các gia đình phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, đồng thời góp phần giữ chân học sinh có nguy cơ bỏ học tiếp tục đến trường.
Theo đó, mỗi hộ được hỗ trợ 6 triệu đồng để mua lợn giống địa phương, với tổng kinh phí chương trình là 24 triệu đồng. Những con giống được kỳ vọng sẽ giúp các hộ dân phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập, từng bước cải thiện đời sống và tạo điều kiện để con em yên tâm học tập.
Phát biểu tại buổi trao sinh kế, ông Nguyễn Văn Sướng - Phó Chủ tịch UBND xã Lũng Phìn đánh giá cao sự đồng hành của Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh trong công tác an sinh xã hội tại địa phương, đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.
“Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất ý nghĩa đối với các gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn”, ông Sướng nhấn mạnh.
Lãnh đạo UBND xã cũng đề nghị các hộ dân chú trọng tu sửa chuồng trại, chủ động chăm sóc, phòng bệnh cho vật nuôi để phát huy hiệu quả nguồn sinh kế được hỗ trợ. Đồng thời yêu cầu các hộ không tự ý bán, giết mổ vật nuôi; không đi lao động tự do trái phép và không để con em nghỉ học giữa chừng khi chưa hoàn thành chương trình học.
Các hộ gia đình sau khi nhận hỗ trợ đều bày tỏ sự xúc động và cảm ơn sự quan tâm của chính quyền địa phương cùng đơn vị tài trợ. Nhiều người cho biết nguồn hỗ trợ này sẽ là động lực để gia đình nỗ lực phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Chương trình hỗ trợ sinh kế tại thôn Há Chớ được đánh giá là hoạt động thiết thực, không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng đối với người dân vùng khó khăn.
Tuyên Quang: Sôi nổi Đại hội Thể dục thể thao và Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số xã Sơn Vĩ
Trong không khí vui tươi, phấn khởi hướng tới các ngày lễ lớn của đất nước, ngày 23/4, xã Sơn Vĩ (tỉnh Tuyên Quang) đã tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã lần thứ nhất và Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tham gia.
Những bí ẩn ở Dinh thự họ Vương - kiệt tác kiến trúc trên cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang (nay là Tuyên Quang)
Dinh thự họ Vương nằm ẩn mình giữa khung cảnh núi rừng hùng vĩ ở thung lũng Sà Phìn. Đây không chỉ là một "kiệt tác kiến trúc" có giá trị về mặt lịch sử mà còn là một pháo đài bất khả xâm phạm, cất giấu vô vàn bí ẩn về một gia tộc từng vang danh nơi cực Bắc Tổ quốc.
Tuyên Quang tung loạt mô hình nông nghiệp "hái ra tiền", đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn năm 2026
UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Kế hoạch khuyến nông năm 2026. Với định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa và kinh tế tuần hoàn, tỉnh sẽ rót nguồn lực vào hàng loạt mô hình thực tiễn như nuôi cá đặc sản gắn với du lịch, trồng dâu nuôi tằm và nông nghiệp thông minh nhằm nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.