Lũng Phìn trao lợn giống cho các hộ gia đình khó khăn

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch UBND xã Lũng Phìn - Nguyễn Văn Sướng; đại diện Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh; lãnh đạo Phòng Kinh tế, Văn phòng UBND - HĐND xã cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn và 4 hộ gia đình ở thôn Há Chớ được nhận hỗ trợ.

Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ các gia đình phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, đồng thời góp phần giữ chân học sinh có nguy cơ bỏ học tiếp tục đến trường.

4 hộ dân thôn Há Chớ, xã Lũng Phìn được hỗ trợ 6 triệu đồng để mua lợn giống địa phương, với tổng kinh phí chương trình là 24 triệu đồng. Ảnh: Xã Lũng Phìn.

Theo đó, mỗi hộ được hỗ trợ 6 triệu đồng để mua lợn giống địa phương, với tổng kinh phí chương trình là 24 triệu đồng. Những con giống được kỳ vọng sẽ giúp các hộ dân phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập, từng bước cải thiện đời sống và tạo điều kiện để con em yên tâm học tập.

Phát biểu tại buổi trao sinh kế, ông Nguyễn Văn Sướng - Phó Chủ tịch UBND xã Lũng Phìn đánh giá cao sự đồng hành của Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh trong công tác an sinh xã hội tại địa phương, đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.

Lãnh đạo UBND xã Lũng Phìn đề nghị các hộ dân chú trọng tu sửa chuồng trại, chủ động chăm sóc, phòng bệnh cho vật nuôi để phát huy hiệu quả nguồn sinh kế được hỗ trợ. Ảnh: Xã Lũng Phìn.

“Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất ý nghĩa đối với các gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn”, ông Sướng nhấn mạnh.

Lãnh đạo UBND xã cũng đề nghị các hộ dân chú trọng tu sửa chuồng trại, chủ động chăm sóc, phòng bệnh cho vật nuôi để phát huy hiệu quả nguồn sinh kế được hỗ trợ. Đồng thời yêu cầu các hộ không tự ý bán, giết mổ vật nuôi; không đi lao động tự do trái phép và không để con em nghỉ học giữa chừng khi chưa hoàn thành chương trình học.

Các hộ gia đình sau khi nhận hỗ trợ đều bày tỏ sự xúc động và cảm ơn sự quan tâm của chính quyền địa phương cùng đơn vị tài trợ. Nhiều người cho biết nguồn hỗ trợ này sẽ là động lực để gia đình nỗ lực phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chương trình hỗ trợ sinh kế tại thôn Há Chớ được đánh giá là hoạt động thiết thực, không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng đối với người dân vùng khó khăn.