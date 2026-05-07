Giá cà phê tiếp tục tăng, doanh nghiệp xuất khẩu đẩy mạnh thu mua trở lại

Giá cà phê hôm nay 7/5

Ngày 7/5, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London tiếp tục tăng 1,04% (35 USD/tấn) so với ngày hôm trước, lên mức 3.413 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 0,58% (19 USD/tấn), đạt 3.316 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 quay đầu giảm 2,03% (5,9 US cent/pound), xuống còn 283,85 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 1,52% (4,3 US cent/pound), đạt 276,1 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 86.500 – 87.300 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 87.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 87.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 86.500 đồng/kg. Tại Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng mới), giá cà phê hôm nay ở mức 87.300 đồng/kg.

Nguồn cung cà phê đang thắt chặt cùng đồng real Brazil tăng lên mức cao nhất trong hơn 2 năm đang hỗ trợ giá cà phê. Tính đến ngày 28/4, lượng tồn kho cà phê Robusta được chứng nhận bởi ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong 16,25 tháng, còn 3.755 lô. Tính đến ngày 6/5, lượng tồn kho cà phê Arabica do ICE giám sát đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 2,5 tháng, còn 492.408 bao.

Theo Liên đoàn Những người trồng cà phê Quốc gia Colombia, xuất khẩu cà phê của nước này trong tháng 4/2026 đạt 682.000 bao (loại 60kg), giảm 15% so với mức 802.000 bao ghi nhận trong cùng kỳ năm ngoái, do mưa lớn ảnh hưởng đến các vùng trồng cà phê trọng điểm. Sản lượng cà phê trong tháng 4/2026 giảm 0,85% so với tháng 4/2025, xuống còn 697.000 bao. Luỹ kế 4 tháng đầu năm 2026, sản lượng cà phê của Colombia đã giảm 28%, còn 3,21 triệu bao; trong khi xuất khẩu giảm 26%, xuống còn 3,25 triệu bao so với cùng kỳ năm 2025.

Cuối tháng 4/2026, Học viện Thương mại Cà phê dự báo sản lượng vụ 2026/27 của Brazil sẽ tăng 12% so với vụ trước, đạt 71,4 triệu bao.

Sau những phiên giao dịch trầm lắng, các doanh nghiệp xuất khẩu đã đẩy mạnh thu mua trở lại. Nhiều hộ dân tiếp tục giữ hàng với kỳ vọng thị trường có thể quay lại vùng giá cao hơn trong thời gian tới.

Theo thống kê của Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) trong tháng 4/2026, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp bất ngờ rơi xuống vị trí thứ 4 trong tốp những doanh nghiệp xuất khẩu cà phê nhân lớn nhất Việt Nam, với sản lượng 12.858 tấn. Vươn lên dẫn đầu là Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Daklak) với sản lượng 18.451 tấn; công ty CP Tập đoàn Intimex giữ vị trí thứ 2 với 16.802 tấn.