Yên Thành (Lào Cai): Hỗ trợ 160 nông dân kỹ thuật canh tác hữu cơ, quyết tâm xây dựng chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm

Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp sạch BIO IN LG7 (phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang) tập huấn kỹ thuật cải tạo đất - nâng cao năng suất cây trồng và xây dựng mô hình phân bón hữu cơ cho 160 hộ nông dân trên địa bàn xã Yên Thành, tỉnh Lào Cai.

Chuyển giao kỹ thuật, thay đổi tư duy sản xuất

Chương trình tập huấn là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND xã Yên Thành và Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp sạch BIO IN LG7 (phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang).

Lớp tuấn huấn kỹ thuật cải tạo đất - nâng cao năng suất cây trồng và xây dựng mô hình phân bón hữu cơ cho 160 hộ nông dân trên địa bàn xã Yên Thành. Ảnh: Hồng Giang.

Tại lớp tập huấn, các thành viên đến từ HTX BIO IN LG7 đã trực tiếp truyền đạt cho 160 hộ nông dân những kiến thức cốt lõi về kỹ thuật cải tạo đất – vấn đề nền tảng của canh tác bền vững.

Bà con đã được tiếp cận với các quy trình sử dụng sản phẩm sinh học và phân bón hữu cơ một cách bài bản, khoa học, thay thế cho phương pháp canh tác truyền thống có thể gây thoái hóa đất.

Các học viên tham dự lớp tuấn huấn kỹ thuật cải tạo đất - nâng cao năng suất cây trồng và xây dựng mô hình phân bón hữu cơ. Ảnh: Hồng Giang.

Mục tiêu của lớp tập huấn không chỉ là cung cấp kiến thức, mà còn là thay đổi tư duy của người nông dân, giúp họ nhận thức rõ lợi ích kép của nông nghiệp hữu cơ: vừa nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vừa bảo vệ môi trường sinh thái và sức khỏe cộng đồng.



Từ lý thuyết đến mô hình trình diễn thực tế

Điểm nhấn của chương trình hợp tác này là việc không dừng lại ở lý thuyết. Ngay sau lớp tập huấn, HTX Nông nghiệp sạch BIO IN LG7 (phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang) sẽ tiếp tục đồng hành cùng xã Yên Thành xây dựng các mô hình trình diễn thực tế ngay tại địa phương.

Lãnh đạo HTX Nông nghiệp sạch BIO IN LG7 truyền đạt kiến thức cho bà con nông dân. Ảnh: Hồng Giang.

Các mô hình này sẽ tập trung vào những cây trồng chủ lực của Yên Thành, bao gồm cây ăn quả, rau màu và cây công nghiệp.

Đây là cách làm "mắt thấy, tai nghe, tay làm", cho phép bà con nông dân trực tiếp tham quan, học hỏi, đối chứng và đánh giá hiệu quả rõ rệt của việc áp dụng kỹ thuật canh tác hữu cơ vào sản xuất thực tiễn.

Giải bài toán liên kết, bao tiêu sản phẩm

Một trong những trăn trở lớn nhất của nông dân luôn là vấn đề đầu ra cho sản phẩm. Giải quyết nút thắt này, lãnh đạo xã Yên Thành cho biết địa phương đang xúc tiến thành lập một HTX nông sản sạch ngay tại xã.

Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp bà con nông dân nhận thức rõ lợi ích kép của nông nghiệp hữu cơ: vừa nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vừa bảo vệ môi trường sinh thái... Ảnh: Hồng Giang.

Đây là bước đi mang tính then chốt. HTX mới này sẽ hoạt động như một đầu mối, liên kết trực tiếp với HTX Nông nghiệp sạch BIO IN LG7 và các doanh nghiệp, công ty nông sản sạch tại thị trường lớn như Hà Nội.

Mô hình liên kết "ba nhà" (Nhà nông - Hợp tác xã - Doanh nghiệp) này được kỳ vọng sẽ hình thành một chuỗi giá trị khép kín, đảm bảo bao tiêu nông sản ổn định cho bà con.

Khi nông dân Yên Thành yên tâm sản xuất theo quy trình sạch, an toàn, sản phẩm làm ra sẽ có đầu ra đảm bảo, góp phần tăng thu nhập, bảo vệ môi trường và nâng cao giá trị nông sản địa phương.