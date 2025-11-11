Lào Cai: Khởi công xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai

Lễ khởi công xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại nhà ở do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) tại khu định cư Nậm Mạt, thôn Nậm Củm, xã Mường Bo. Ảnh: Truyền hình Sa Pa.

Ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10 đã gây mưa lớn diện rộng, trên địa bàn xã Mường Bo (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai cũ) có 74 nhà ở bị ảnh hưởng, trong đó có 9 nhà bị trôi hoàn toàn.

Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, cấp uỷ, chính quyền xã đã huy động rà soát toàn bộ các khu vực có nguy cơ sạt lở, xác định vị trí khu tái định cư Nậm Mạt để bố trí ổn định nơi ở mới cho 8 hộ dân và sắp xếp xen ghép tại chỗ cho 1 hộ dân có nhà ở bị trôi hoàn toàn.

Đồng thời, thực hiện lồng ghép các nguồn lực và xã hội hoá để xây dựng nhà ở cho Nhân dân.

Theo đó, từ nguồn ngân sách của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, mỗi hộ được hỗ trợ từ 80 - 100 triệu đồng để làm mới nhà ở.

Ngoài ra, cấp uỷ, chính quyền xã Mường Bo cũng huy động xã hội hoá từ các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ người dân về tiền mặt, vật liệu và ngày công xây dựng để sớm hoàn thiện nhà ở.

Mỗi ngôi nhà được xây mới sẽ giúp người dân có nơi ở ổn định, yên tâm lao động, sản xuất. Ảnh: Truyền hình Sa Pa.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Bí thư Đảng uỷ xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai nhấn mạnh thêm: Để nhanh chóng ổn định chỗ ở cho người dân bị ảnh hưởng do bão lũ gây ra, xã giao cho các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội vận động, tiếp nhận nguồn lực và là đầu mối để kết nối, mua vật liệu xây dựng.

Đồng thời, giao Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy phụ trách thôn, các Bí thư chi bộ, trưởng thôn vận động Nhân dân đồng thuận chuyển đến nơi tái định cư mới.

Riêng Phòng Kinh tế là đầu mối, thường trực, đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện công trình đảm bảo an toàn, đúng tiến độ nhà ở tại Khu tái định cư Nậm Mạt được xây dựng với kết cấu nhà cấp bốn, 3 gian, có diện tích xây dựng từ 70m2 trở lên.

Phấn đấu hoàn thành và bàn giao cho người dân đi vào sử dụng trước ngày 15/12/2025, nhằm giúp 8 hộ dân chịu ảnh hưởng của mưa bão sớm ổn định cuộc sống và vượt lên khó khăn sau thiên tai.