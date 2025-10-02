Xã Dào San cần nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, làm tốt công tác giảm nghèo bền vững

Xã Dào San thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu trong sản xuất nông nghiệp

Sáng nay (2/10), Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu do ông Lê Minh Ngân – Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Dào San, nhằm nắm tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Tỉnh ủy Lai Châu với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Dào San. (Ảnh: Thanh Hoa)

Trong thời gian qua, xã Dào San đã nghiêm túc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Sản xuất nông nghiệp của xã duy trì và phát triển, nhiều chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn xã ước đạt 38,10 tỷ đồng. Sự nghiệp y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm, toàn xã đã có 3/8 trường đạt chuẩn quốc gia.

Đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025, đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Dào San đã tiếp đón trên 1.634 lượt công dân. Tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và trực tuyến là 1.634 hồ sơ, với tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,3%.

Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã cũng được triển khai quyết liệt, đạt hiệu quả cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu kiểm tra công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Dào San. (Ảnh: Thanh Hoa)

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu, đại diện xã Dào San kiến nghị: Tỉnh quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND - UBND xã tại vị trí mới được quy hoạch; đầu tư hạ tầng chợ trung tâm xã, hiện nay chợ đã không đảm bảo nhu cầu kinh doanh, cần mở rộng diện tích của chợ; Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành định mức thu gom và vận chuyển rác thải áp dụng cho khu vực nông thôn…

Các thành viên trong đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã trả lời và làm rõ các nội dung mà xã Dào San quan tâm trong phạm vi thẩm quyền, đồng thời đề nghị xã làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch; nghiên cứu tính toán dạy tiếng Trung tại địa phương; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền; đẩy nhanh hơn nữa quá trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Sản xuất nông nghiệp của xã Dào San có nhiều khởi sắc. (Ảnh: Thanh Ngân)

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Lê Minh Ngân – Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhấn mạnh: Trong quá trình phát triển kinh tế, xã Dào San cần cụ thể hóa thành các việc làm cụ thể, phát triển tiềm năng thế mạnh địa phương về: chợ, sâm, chè cổ thụ; nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, làm tốt công tác giảm nghèo bền vững, quan tâm đến ổn định nhà ở người dân; quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp sức bảo vệ vững chắc biên cương Tổ Quốc.

Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu cũng đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Dào San. Trước đó, Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ khu vực Ma Li Pho và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Dào San

