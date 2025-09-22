Hội Nông dân tỉnh Lai Châu chuẩn bị Đại hội, cho ý kiến vào văn kiện và kiện toàn nhân sự

Góp ý sâu sắc cho Báo cáo chính trị Đại hội

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Dự thảo báo cáo được xây dựng với chủ đề: “Xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, đẩy mạnh chuyển đổi số; liên kết hợp tác hỗ trợ nông dân sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; khơi dậy khát vọng, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa Lai Châu phát triển xanh, nhanh, bền vững”.

Sáng 22/9, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Lai Châu khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 7 để thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện quan trọng chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Thu Trang

Các ý kiến đóng góp đều đánh giá cao sự bám sát, đánh giá chính xác các chỉ tiêu thực hiện và thể hiện tính chiến đấu cao trong mục tiêu đề ra của dự thảo. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị cần tinh gọn, súc tích hơn trong việc xây dựng chủ đề Đại hội, đảm bảo chủ đề phải gắn liền với chủ trương phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh. Một số ý kiến cũng chỉ ra sự thiếu liền mạch, logic của một vài nội dung, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc thống nhất giữa phần phương hướng và chủ đề.

Đại biểu cũng đề xuất Báo cáo chương trình hành động cần có tính kế thừa, phần đánh giá chung phải phản ánh đúng thực tế phong trào nông dân, nông nghiệp, nông thôn của tỉnh. Đặc biệt, các giải pháp trong thời gian tới phải cụ thể, phù hợp, nhất là đối với các tổ hợp tác, các mô hình hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm và việc đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Các đại biểu cũng cho rằng cần có không gian chợ nông sản tại các xã để tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi, buôn bán của người dân.

Kiện toàn nhân sự, bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Bên cạnh việc thảo luận văn kiện, Hội nghị đã tiến hành kiện toàn các chức danh trong Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung các chức danh trong Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh. Ảnh: Thu Trang

Hội nghị đã thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Giàng Thị Hoa – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lai Châu đã được bầu bổ sung giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu, khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Việc kiện toàn nhân sự này nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo sự hoạt động hiệu quả của Hội Nông dân tỉnh trong thời gian tới.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng đồng chí Giàng Thị Hoa, Tân Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu, khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Thu Trang

Hội nghị đã thông qua Đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lai Châu khóa XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030, hoàn thiện một bước quan trọng trong công tác chuẩn bị cho Đại hội sắp tới.