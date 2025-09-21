Lai Châu tìm lời giải cho bài toán giảm nghèo bền vững mỗi xã một bí quyết, một khát vọng

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp với nhiều chủ trương, nghị quyết thiết thực, sát với thực tiễn tại địa phương, trong đó công tác phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững... được các đại biểu đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả. Ảnh: Tuấn Hùng

Lai Châu, mảnh đất biên cương phía Tây bắc của Tổ quốc đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới đầy kỳ vọng. Không khí của Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV không chỉ gói gọn trong hội trường, mà lan tỏa trong từng ánh mắt, câu chuyện của các đại biểu, những người trực tiếp gắn bó với đời sống của đồng bào, mang theo tâm tư và những "lời giải" được đúc kết từ thực tiễn sinh động của địa phương mình.

Đánh thức tiềm năng về dược liệu và nông sản sạch

Ông Lê Bá Sơn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Sìn Hồ đã chia sẻ một cách thẳng thắn về tầm quan trọng của việc phát huy tiềm năng nông nghiệp. Mở đầu câu chuyện ông Sơn bay tỏ: Đại hội lần này bàn về phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu và kinh tế xanh, đây chính là “kim chỉ nam” cho xã Sìn Hồ chúng tôi.

Theo ông Sơn, xã Sìn Hồ có lợi thế lớn về khí hậu và thổ nhưỡng để phát triển các sản phẩm đặc trưng như rau sạch, chè, cây ăn quả ôn đới và đặc biệt là các loại cây dược liệu quý giá như sâm, đương quy, tam thất.

Để biến tiềm năng thành hiệu quả, xã Sìn Hồ đang tập trung vào các giải pháp đột phá. Thay vì sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, địa phương khuyến khích thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác để liên kết, chuẩn hóa quy trình sản xuất. Ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là kỹ thuật canh tác hữu cơ và nông nghiệp thông minh, sẽ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm. "Chúng tôi đang nỗ lực xây dựng thương hiệu, đăng ký chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm chủ lực như: Chè cổ thụ hay Sâm Lai Châu, để nâng cao giá trị và mở rộng thị trường.

Ông Lê Bá Sơn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Sìn Hồ, Lai Châu. Ảnh: Tuấn Hùng

Một điểm nhấn đặc biệt là việc gắn sản xuất nông nghiệp với du lịch cộng đồng. Các mô hình "farmstay" kết hợp trải nghiệm thu hái nông sản, làm thuốc từ cây dược liệu... không chỉ tạo thêm thu nhập mà còn góp phần bảo tồn văn hóa bản địa. Đây là hướng đi đúng đắn, tạo tiền đề để xã Sìn Hồ tìm ra giải pháp hữu hiệu giúp người dân giảm nghèo bền vững và vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Khi được hỏi về mong muốn của người dân xã Sìn Hồ tại Đại hội, ông Sơn chia sẻ: Đồng bào xã Sìn Hồ mong muốn Đại hội sẽ có những chủ trương, định hướng chiến lược phù hợp, ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, điện, nước sạch. Hơn hết, bà con mong muốn có chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu và thu hút đầu tư.

Biến chính sách thành động lực nội sinh để vươn lên

Ở một câu chuyện khác, ông Nguyễn Văn Dưỡng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Mù Cả, mang đến một câu chuyện với một sự định hướng rất khác biệt, nhưng cùng chung một khát vọng. Ông Dưỡng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Chia sẻ với phóng viên, ông Dưỡng cho hay: Các chương trình như Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã tạo ra nguồn lực lớn cho xã Mù Cả. Tuy nhiên, điều quan trọng là cách thức triển khai. Chúng tôi luôn xác định phải làm sao để chính sách đến đúng đối tượng, minh bạch, và quan trọng nhất là phải vận động người dân phát huy tinh thần tự lực, không trông chờ, ỷ lại.

Ông Nguyễn Văn Dưỡng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Mù Cả, Lai Châu. Ảnh: Tuấn Hùng

Đại hội lần này tập trung vào các vấn đề cốt lõi như phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng hạ tầng, bảo tồn văn hóa. Tất cả đều rất sát với thực tế của xã Mù Cả – một xã vùng cao còn nhiều khó khăn. Nội dung về phát triển nông lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, bảo vệ rừng là vô cùng phù hợp và cấp thiết với địa phương chúng tôi, ông Dưỡng khẳng định.

Khi nói về mong muốn của người dân Mù Cả, ông Dưỡng bày tỏ một cách chân thành: Người dân mong Đại hội sẽ tiếp tục có những nghị quyết, chương trình hành động thiết thực. Mong có thêm cơ chế hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ nông sản, tạo sinh kế bền vững. Mong được đầu tư hơn nữa vào hạ tầng như đường, trường, trạm.

Trái ngọt từ du lịch cộng đồng và bản sắc văn hóa đồng bào Mông

Câu chuyện của xã Sin Suối Hồ, qua lời kể của ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã, lại là một minh chứng sống động cho việc biến di sản văn hóa thành tài sản. Nắm bắt được thế mạnh của một bản làng người Mông còn vẹn nguyên bản sắc, xã Sin Suối Hồ đã mạnh dạn xây dựng mô hình du lịch cộng đồng.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Cường cho biết: Xã Sin Suối Hồ là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Mông, có truyền thống văn hóa đặc sắc, phong tục tập quán độc đáo, kiến trúc nhà ở, ẩm thực, trang phục truyền thống và các điệu múa đặc trưng.

Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp chính quyền tỉnh Lai Châu, xã đã từng bước kết hợp bảo tồn bản sắc văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng, hình thành sản phẩm du lịch mang thương hiệu “Bản du lịch Sin Suối Hồ”. Nhiều hộ dân đã chủ động tham gia làm dịch vụ homestay, phát triển nghề trồng hoa địa lan, sản phẩm OCOP như: Chè, dược liệu, nông sản sạch và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ như dệt thổ cẩm… gắn với phát triển du lịch.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Sin Suối Hồ, Lai Châu. Ảnh: Tuấn Hùng

Chủ tịch UBND xã Sin Suối Hồ bày tỏ: Nghị quyết Đại hội về bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch chạm đến thế mạnh của xã chúng tôi. Thương hiệu "Bản du lịch Sin Suối Hồ" giờ đây đã trở thành điểm đến hấp dẫn, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, ông Cường bày tỏ.

Theo ông Cường, du lịch không chỉ giúp người Mông ở Sin Suối Hồ có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống, mà quan trọng hơn, nó khiến họ thêm yêu, thêm tự hào và có ý thức gìn giữ văn hóa của dân tộc mình. “Kinh tế phát triển, đời sống ấm no, văn hóa được bảo tồn, an ninh biên giới được giữ vững. Đó chính là giảm nghèo bền vững mà chúng tôi hướng tới.

Cuộc trò chuyện với các đại biểu bên lề Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã cho thấy một Lai Châu đầy sức sống và khát vọng. Mỗi địa phương, với những thế mạnh riêng, đang tự tìm ra con đường phát triển phù hợp nhất. Với những định hướng chiến lược từ Đại hội và sự đồng lòng, tự lực của người dân, tương lai ấm no, bền vững đang rộng mở trên mảnh đất biên cương hùng vĩ này.