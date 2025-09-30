Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Mường Than đề ra 10 mục tiêu, 2 khâu đột phá cho nhiệm kỳ mới

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã Mường Than lần thứ I

Gần 130 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mường Than lần thứ I.

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức thành viên xã Mường Than đã khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt các mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra; phát huy tốt vai trò, vị trí của MTTQ, các tổ chức đoàn thể xã trong việc tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động tạo không khí thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mường Than lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Đinh Đông)

5 năm qua, MTTQ xã đã phối hợp tổ chức 16 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp với sự tham gia của trên 1.200 lượt cử tri; vận động 100% bản xây dựng quy ước, hương ước thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; vận động nhân dân quyên góp, ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” trên 120 triệu đồng; duy trì 15 mô hình trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng…

Nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy ban MTTQ xã Mường Than đề ra 10 mục tiêu cụ thể, 2 khâu đột phá, 6 chương trình hành động. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; đa dạng các phong trào thi đua yêu nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội…

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Than lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 48 nhân sự. (Ảnh: Đinh Đông)

Phát biểu tham luận tại đại hội, các đại biểu tập trung vào các nội dung: Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, thanh niên với phong trào chuyển đổi số; giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát và phản biện xã hội…

Đại hội đã hiệp thương bằng hình thức biểu quyết giơ tay, cử 48 đại biểu vào Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Than lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Lê Thị Hạnh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Than, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội. (Ảnh: Đinh Đông)

Đại hội cũng đã hiệp thương cử 6 đại biểu (5 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết) đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2025-2030 và biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội.