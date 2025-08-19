Mặt trận Tổ quốc các cấp và tổ chức thành viên ở Lai Châu cần nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội

Hội nghị lần thứ 4 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu khóa XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 vừa tổ chức hội nghị lần thứ 4.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: 7 tháng qua, công tác mặt trận được triển khai toàn diện, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương MTTQ Việt Nam và Tỉnh ủy Lai Châu. Hệ thống mặt trận các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Toàn tỉnh đã tổ chức trên 4.100 buổi tuyên truyền với hơn 358.000 lượt người tham gia, tập trung vào các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là 4 nghị quyết đột phá và nội dung sửa đổi Hiến pháp 2013.

Các đại biểu dự hội nghị lần thứ 4 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Thanh Hà)

Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cũng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chú trọng. MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 25 HĐND tỉnh khóa XV và trước, sau kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV tại 68 điểm, thu hút gần 4.600 cử tri, tổng hợp 669 ý kiến, kiến nghị. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động tiếp tục phát huy hiệu quả, nổi bật là việc hoàn thành xóa 7.161 nhà tạm, nhà dột nát, đạt 100% kế hoạch.

Trong những tháng cuối năm 2025, MTTQ các cấp sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; triển khai thực hiện 4 Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị - được coi là “bộ tứ trụ cột” để đất nước bứt phá; đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, Đại hội MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Sùng A Hồ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thanh Hà)

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Sùng A Hồ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Thời gian tới, MTTQ các cấp và tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ứng dụng chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; chú trọng kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội; tiếp công dân, xử lý kịp thời đơn thư; phát huy vai trò trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực…