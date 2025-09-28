Những loại rau giá rẻ cực nhiều ở chợ, giàu canxi chẳng kém sữa lại tốt cho xương

Rau dền chứa nhiều canxi

Nếu có một loại rau xứng đáng được mệnh danh là "vua canxi", đó chính là rau dền. Với sự đa dạng về chủng loại (dền cơm, dền đỏ), loại rau này cung cấp một lượng canxi khổng lồ, vượt xa mọi nguồn thực phẩm khác trên bàn ăn.

Lượng canxi dồi dào giúp củng cố mật độ xương, là giải pháp tự nhiên tuyệt vời để ngăn ngừa loãng xương ở người lớn tuổi và hỗ trợ tăng trưởng chiều cao cho trẻ em. Rau dền còn là nguồn sắt dồi dào, hỗ trợ tạo máu. Vitamin K trong rau dền giúp kích hoạt protein liên kết canxi, tối ưu hóa việc sử dụng khoáng chất này.

Rau ngót là "kho" canxi dồi dào

Rau ngót là một loại rau dân dã, dễ tìm ở mọi khu chợ việt. Công dụng của rau ngót không chỉ dừng lại ở việc thanh mát, giải nhiệt mà còn là một "kho" dinh dưỡng bất ngờ. Ngoài canxi, rau ngót còn rất giàu vitamin K và vitamin C.

Vitamin K cực kỳ quan trọng vì nó giúp điều chỉnh canxi trong xương, còn vitamin c tăng cường khả năng hấp thu canxi của cơ thể. Rau ngót còn chứa một lượng protein đáng kể, rất tốt cho quá trình phục hồi cơ bắp và sức khỏe tổng thể.

Rau mồng tơi

Rau mồng tơi là biểu tượng của bữa cơm gia đình việt, nổi tiếng giúp hỗ trợ tiêu hóa và nhiều canxi (khoảng 176mg canxi/100g). Ngoài ra, chất pectin trong mồng tơi không chỉ giúp nhuận tràng, trị táo bón mà còn hỗ trợ làm chậm quá trình hấp thu đường và mỡ, gián tiếp giúp cơ thể có thời gian chuyển hóa các khoáng chất, bao gồm canxi.

Mồng tơi có chứa một lượng acid oxalic (chất làm giảm hấp thụ khoáng chất). Để giảm thiểu tác động này, bạn nên kết hợp rau mồng tơi với các nguồn canxi và sắt khác, và tránh nấu quá kỹ để giữ lại vitamin.

Rau đay

Rau đay là một thành phần không thể thiếu trong món canh tập tàng giải nhiệt ngày hè. Mặc dù ít được nhắc đến, rau đay lại là nguồn canxi cực kỳ tiềm năng (khoảng 182mg canxi/100g). Bên cạnh đó, tau đay có tính hàn, giúp thanh nhiệt, giải độc hiệu quả trong những ngày nóng bức.giống như rau mồng tơi, rau day cũng có thể giúp làm sạch đường ruột, hỗ trợ giảm cholesterol, gián tiếp bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Cải thìa (cải chíp)

Cải thìa (hay cải chíp) được yêu thích vì hương vị ngọt dịu và độ giòn đặc trưng. Đây là lựa chọn thông minh cho những ai muốn tối ưu hóa sự hấp thụ canxi từ rau củ. Điểm mạnh lớn nhất của cải thìa là hàm lượng oxalate thấp.

Nhờ đó, canxi trong cải thìa được cơ thể hấp thụ dễ dàng và hiệu quả hơn nhiều so với rau chân vịt (cải bó xôi) hoặc các loại rau lá xanh có hàm lượng oxalate cao. Các chất chống oxy hóa này giúp tăng cường miễn dịch và bảo vệ sức khỏe xương khớp.

Mẹo vàng tối ưu hấp thụ canxi từ rau xanh

- Đừng quên vitamin D: vitamin D là chất xúc tác bắt buộc giúp cơ thể hấp thụ canxi. Hãy thường xuyên tắm nắng (trước 8h sáng) hoặc bổ sung các thực phẩm giàu D (như nấm, cá béo).

- Chế biến đúng cách: hạn chế nấu quá lâu để tránh làm thất thoát khoáng chất. Với các loại rau có oxalate, nên chần nhanh qua nước sôi trước khi chế biến.

- Thêm chất béo lành mạnh: vitamin K và các vitamin hỗ trợ xương đều tan trong dầu. Hãy thêm một chút dầu thực vật (dầu mè, dầu ô liu) khi xào hoặc làm salad rau xanh để tăng khả năng hấp thụ.