Loại rau rẻ bậc nhất chợ Việt, ăn vào bổ từ trong ra ngoài lại ít người biết
29/09/2025 15:04 GMT +7
Rau mùi, hay còn gọi là ngò rí, là một loại thảo mộc quen thuộc trong căn bếp của người Việt và nhiều nền văn hóa ẩm thực khác. Không chỉ dùng để tăng thêm hương vị và màu sắc cho món ăn, rau mùi còn là một "siêu thực phẩm" với vô vàn lợi ích sức khỏe đã được khoa học chứng minh.
Giàu chất chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch
Loại thảo mộc xanh này là nguồn dồi dào các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ như quercetin, terpinene và tocopherols. Các chất này giúp chống lại các gốc tự do, giảm thiểu tổn thương tế bào và chống viêm trong cơ thể. Nhờ vậy, rau mùi góp phần tăng cường hệ thống miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi nhiều bệnh mãn tính.
Tốt cho sức khỏe tim mạch
Rau mùi có thể giúp giảm các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim. Chiết xuất từ rau mùi đã được chứng minh là có khả năng hoạt động như một chất lợi tiểu tự nhiên, giúp cơ thể đào thải natri và nước dư thừa, từ đó giảm huyết áp. Hơn nữa, nó còn có thể giúp giảm mức cholesterol LDL và triglyceride, đồng thời tăng cholesterol HDL, bảo vệ mạch máu và tim.
Bảo vệ và hỗ trợ sức khỏe não bộ
Các bệnh lý về não như Alzheimer, Parkinson và đa xơ cứng thường liên quan đến tình trạng viêm. Với đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, rau mùi có thể giúp bảo vệ tế bào thần kinh khỏi tổn thương. Một số nghiên cứu trên động vật còn cho thấy chiết xuất rau mùi giúp cải thiện trí nhớ và có tác dụng làm giảm lo âu tương tự như một số loại thuốc an thần thông thường, nhưng không gây tác dụng phụ nguy hiểm.
Thúc đẩy tiêu hóa khỏe mạnh
Rau mùi đã được sử dụng từ hàng ngàn năm như một phương thuốc tự nhiên để cải thiện các vấn đề tiêu hóa. Nó giúp làm dịu dạ dày, ngăn ngừa đầy hơi, chướng bụng, và có thể hỗ trợ các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích (IBS). Nó còn có thể kích thích giải phóng các enzyme tiêu hóa, giúp quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra hiệu quả hơn.
Kháng khuẩn và chống nhiễm trùng
Rau mùi chứa một hợp chất kháng khuẩn mạnh mẽ gọi là Dodecenal. Hợp chất này được chứng minh là có khả năng chống lại vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm phổ biến như Salmonella. Điều này giúp rau mùi trở thành một "vệ sĩ" tự nhiên, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng từ thực phẩm.
Giúp thải độc kim loại nặng
Một trong những lợi ích độc đáo của rau mùi là khả năng hỗ trợ thải độc. Các hợp chất trong rau mùi có thể liên kết với các kim loại nặng tích tụ trong cơ thể (như thủy ngân, chì, nhôm) và giúp đưa chúng ra ngoài. Đây là một cơ chế detox tự nhiên giúp giảm gánh nặng cho gan và thận.
Bảo vệ làn da khỏe mạnh
Nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao, đặc biệt là vitamin C và các khoáng chất, rau mùi giúp bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do, giảm căng thẳng oxy hóa, nguyên nhân gây lão hóa sớm. Nó còn có đặc tính chống viêm giúp làm dịu các kích ứng da như phát ban, nổi mề đay hay cháy nắng khi được sử dụng dưới dạng chiết xuất bôi ngoài.
Tinh bột nghệ cực tốt, cách uống tinh bột nghệ hỗ trợ chữa đau dạ dày hiệu quả
Tinh bột nghệ từ lâu đã được nhiều người sử dụng trong hỗ trợ điều trị bệnh dạ dày nhờ chứa hoạt chất curcumin có tác dụng kháng viêm, làm lành tổn thương niêm mạc. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt, cần sử dụng đúng cách và đúng liều lượng.
Loại thảo dược mọc hoang đầy ở Việt Nam, rất tốt trong điều trị đau nhức xương khớp
Cây hy thiêm còn có tên gọi khác là cỏ đĩ, cây cứt lợn, hy tiên… Hy thiêm thảo là loài thảo dược mọc hoang ở nhiều nơi tại Việt Nam, có khả năng trừ phong thấp, điều trị các chứng đau nhức xương khớp, chân tay tê dại...
Giá tiêu ổn định suốt hơn một tuần qua, xuất khẩu tiêu nhiều nhất sang thị trường Mỹ
Giá tiêu trong nước giao dịch quanh mốc 150.000 đồng/kg trong hơn một tuần qua. Trong khi đó, nhìn chung, xuất khẩu hạt tiêu 8 tháng năm 2025 sang đa số thị trường tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2024.