Tinh bột nghệ cực tốt, cách uống tinh bột nghệ hỗ trợ chữa đau dạ dày hiệu quả
29/09/2025 15:00 GMT +7
Tinh bột nghệ từ lâu đã được nhiều người sử dụng trong hỗ trợ điều trị bệnh dạ dày nhờ chứa hoạt chất curcumin có tác dụng kháng viêm, làm lành tổn thương niêm mạc. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt, cần sử dụng đúng cách và đúng liều lượng.
Tác dụng của tinh bột nghệ đối với dạ dày
Tinh bột nghệ được chiết xuất từ củ nghệ tươi, qua quá trình loại bỏ tinh dầu và xơ, giữ lại hàm lượng cao curcumin - hợp chất có lợi cho hệ tiêu hóa.
Kháng viêm, làm lành vết loét: Curcumin giúp kích thích tái tạo tế bào niêm mạc, đẩy nhanh quá trình hồi phục tổn thương do viêm loét.
Bảo vệ niêm mạc: Nghệ kích thích tiết chất nhầy, tạo lớp màng bảo vệ ngăn axit tấn công thành dạ dày, giảm cảm giác nóng rát, đau thượng vị.
Kháng vi khuẩn H. pylori: Đây là nguyên nhân chính gây viêm loét dạ dày. Một số nghiên cứu cho thấy, kết hợp tinh bột nghệ cùng phác đồ điều trị chuẩn có thể cải thiện hiệu quả diệt khuẩn.
Hỗ trợ tiêu hóa: Nghệ giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giảm đầy hơi, khó tiêu, cải thiện tình trạng trào ngược.
Cách uống tinh bột nghệ chữa đau dạ dày
Tinh bột nghệ chỉ phát huy tác dụng khi được pha chế và sử dụng đúng cách.
Nguyên liệu cần chuẩn bị:
2-3 thìa cà phê tinh bột nghệ nguyên chất.
200ml nước ấm (40-50°C) hoặc sữa ấm không đường.
1-2 thìa mật ong nguyên chất (tùy chọn).
Cách pha:
Cho tinh bột nghệ vào ly, thêm ít nước ấm khuấy tan.
Đổ nốt phần nước ấm, khuấy đều.
Nếu dùng mật ong, cho vào sau cùng khi hỗn hợp đã tan.
Thời điểm uống:
Sau bữa ăn khoảng 30 phút để tăng hấp thu, giảm kích ứng dạ dày.
Ngày uống 2-3 lần, chia đều sáng, trưa và tối.
Thời gian duy trì:
Uống liên tục từ 1-3 tháng để đạt hiệu quả.
Sau mỗi liệu trình dài nên nghỉ 1-2 tuần.
Những thắc mắc thường gặp
Bao lâu thấy hiệu quả? Thông thường cần 1-3 tháng sử dụng đều đặn, kết hợp ăn uống lành mạnh, hạn chế rượu bia để đạt kết quả rõ rệt.
Ai không nên dùng? Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu, người bị sỏi mật, tắc mật, dị ứng với nghệ. Người đang điều trị bằng thuốc tiểu đường, huyết áp, chống đông máu nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng.
Có cần kiêng ăn gì? Nên hạn chế đồ cay nóng, thực phẩm nhiều dầu mỡ, cà phê, trà đặc, nước ngọt có gas và rượu bia vì dễ gây kích ứng niêm mạc.
Trẻ em có dùng được không? Trẻ trên 6 tuổi có thể uống với liều lượng nhỏ, pha loãng cùng nước ấm hoặc sữa. Không dùng mật ong cho trẻ dưới 1 tuổi.
Khác biệt giữa tinh bột nghệ và bột nghệ? Tinh bột nghệ đã loại bỏ dầu và tạp chất, dễ uống và ít gây nóng gan. Bột nghệ giữ nguyên cả xơ, dầu, mùi nồng và dễ gây khó chịu cho người có dạ dày yếu.
Tinh bột nghệ là lựa chọn hỗ trợ hiệu quả trong chăm sóc và bảo vệ dạ dày. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, người bệnh cần sử dụng đúng cách, đúng liều lượng, đồng thời duy trì chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý để phòng ngừa tái phát.
