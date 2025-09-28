Uống trà xanh mỗi ngày có tác dụng gì, vì sao nên uống 2-3 tách trà xanh mỗi ngày?

Uống trà xanh mỗi ngày có tác dụng gì?

Từ lâu, Đông y khuyên dùng trà xanh vì lợi ích sức khỏe của nó. Giờ đây, nhiều nghiên cứu hiện đại chứng minh trà xanh giúp cải thiện sức khỏe và tinh thần của bạn, từ việc giảm lượng mỡ trong cơ thể và lượng đường trong máu đến tăng cường sức khỏe não bộ.

Tốt cho tim

Các catechins polyphenolic trong trà xanh được chứng minh là có tác dụng cải thiện mức cholesterol toàn phần và cholesterol LDL (có hại), đây là hai yếu tố nguy cơ chính gây ra bệnh tim.

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn một nghiên cứu trên Tạp chí Y khoa Hoa Kỳ cho thấy uống hơn 5 tách trà xanh mỗi ngày giúp giảm 26% nguy cơ tử vong do đau tim, hoặc đột quỵ so với những đối tượng cho biết uống ít hơn 1 cốc trà xanh mỗi ngày.

Một nghiên cứu khác được công bố trên Tạp chí Tim mạch Dự phòng châu Âu cho thấy uống trà xanh 3 lần trở lên mỗi tuần có thể cải thiện đáng kể sức khỏe tim tổng thể của bạn.

Trà xanh giúp bạn tỉnh táo hơn

Caffeine và các hợp chất hoạt tính sinh học khác trong trà xanh có thể giúp bạn hoạt động mà không khiến bạn cảm thấy mệt mỏi.

Trà xanh chứa acid amin, L-theanine, mang lại sự tập trung bình tĩnh và có tác dụng kết hợp với caffeine trong trà xanh để tạo ra sự giải phóng chậm mà không gây ra hiện tượng hồi hộp, tăng nhịp tim mà người ta có thể gặp phải khi dùng caffeine thông thường có trong cà phê.

L-theanine cũng có thể làm giảm lo lắng bằng cách tăng sản xuất dopamine trong não, do đó cải thiện sức khỏe tinh thần và cho phép mọi người thư giãn khỏi căng thẳng.

Chống oxy hóa mạnh mẽ

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, hợp chất polyphenol, đặc biệt là catechins có trong trà xanh mang lại tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, đồng thời giúp trung hòa các gốc tự do trong cơ thể, từ đó giảm thiểu tổn thương tế bào, ngăn ngừa lão hóa và các bệnh mạn tính như ung thư và bệnh tim.

Hỗ trợ giảm cân

Trà xanh được nghiên cứu và chứng minh là có khả năng đốt cháy mỡ thừa nhờ vào việc tăng cường quá trình trao đổi chất. Các catechins trong trà xanh kích thích quá trình oxy hóa mỡ, giúp giảm mỡ bụng và hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả hơn khi kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện.

Uống trà xanh mỗi ngày có tác dụng gì là băn khoăn của nhiều người

Hỗ trợ tiêu hóa

Trà xanh có tính kháng viêm và kháng khuẩn, giúp duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Uống trà xanh có thể hỗ trợ việc tiêu hóa thức ăn, giảm đầy hơi, táo bón và ngăn ngừa các vấn đề dạ dày như viêm loét dạ dày.

Lưu ý quan trọng khi uống trà xanh hàng ngày

Báo Điện tử VOV dẫn nguồn trang Eating Well cho biết, dù trà xanh rất tốt cho sức khoẻ nhưng bạn cần lưu ý những điều quan trọng sau khi uống:

- Không nên uống quá nhiều: 2-3 tách trà xanh mỗi ngày là đủ để bạn nhận được những lợi ích tốt nhất. Uống quá nhiều có thể gây ra tác dụng phụ như mất ngủ, lo lắng.

- Không uống trà xanh khi đói: Điều này có thể gây khó chịu cho dạ dày.

- Tránh uống trà xanh ngay sau bữa ăn: Các tannin trong trà có thể cản trở sự hấp thụ sắt từ thực phẩm. Nên uống trà sau bữa ăn khoảng 1 tiếng.

- Chọn loại trà xanh chất lượng: Trà xanh tươi và nguyên chất sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn. Phụ nữ mang thai và cho con bú nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống trà xanh thường xuyên.








